Camila Mendes ('Riverdale'): "Me encantaría que el musical de la temporada 4 fuera 'Sweeney Todd'"

La cuarta temporada de 'Riverdale' tiene muchos asuntos pendientes que resolver y estamos seguros de que otros misterios verán la luz en dicha entrega. Aun así, vamos a tener que esperar para ver cómo evoluciona la historia protagonizada por los cuatro adolescentes más problemáticos y sorprendentes de todo Riverdale: Betty, Archie, Jughead y Veronica.

Camila Mendes es Veronica en 'Riverdale'

Estrenada el 10 de octubre de 2019 en Movistar+, la cuarta tanda de episodios de 'Riverdale' cuenta en su reparto con actores como Lili Reinhart, K.J. Apa, Cole Sprouse y Camila Mendes. Y esta última no ha querido perder la oportunidad de contarnos cómo será para Veronica la temporada, además de desvelarnos algunos de los conflictos a los que se enfrentará la joven mafiosa y bailarina.

Buscar una estabilidad emocional con Archie, crear un vínculo especial con Jughead y aplacar una venganza pendiente de su padre serán algunos de los asuntos más importantes que Veronica abordará en la cuarta temporada. Además, Mendes desvela cómo le gustaría ver a los chicos de 'Riverdale' antes de entrar en la universidad, así como el musical que le encantaría hacer en algún momento.

¿Qué le espera a Veronica Lodge en la cuarta temporada de 'Riverdale'?

En la cuarta temporada, el enfoque principal de Veronica Lodge incluye las solicitudes a la universidad, aunque también está lidiando con las repercusiones de la venganza de su padre. No puedo dar más detalles sobre esa parte de la historia, pero eso va a ser difícil para ella.

Habrá un conflicto entre Veronica y sus padres

¿Cómo describirías la relación de Veronica con sus padres en la cuarta temporada?

Los dos padres de Veronica están en prisión. Puso a Hiram en la cárcel, por lo que quería que él estuviera allí. No creo que ella quisiera que su madre estuviera allí, pero Hiram desea venganza y definitivamente está causando un infierno en su vida. Él está reaccionando mal al hecho de que ella lo puso allí. Por esa razón, definitivamente habrá un conflicto entre Veronica y sus padres.

¿Quién cuida a Veronica en ausencia de sus padres?

Smithers es su tutor legal pero la casa no está supervisada, lo que significa que cualquiera puede venir. Ella puede hacer lo que quiera. Fiestas de pijamas, todo.

¿Verá el público cómo Veronica lucha contra la vida cotidiana sin ninguna regla de sus padres? Básicamente se está cuidando a sí misma...

Siento que Veronica siempre ha sido muy independiente. Ella siempre se ha estado cuidando de sí misma, así que no creo que eso realmente cambie esta temporada. El enfoque de la temporada parece ser el hecho de que todos nos estamos sumergiendo en el último año y habrá más de los cuatro protagonistas juntos: Veronica, Betty, Jughead y Archie. También veremos más historias de Kevin y Reggie. Creo que vamos a explorar más la dinámica entre los personajes esta temporada porque es nuestro último año en el instituto. Creo que realmente vamos a saborear la esencia del instituto antes de que desaparezca. Vivamos en esta etapa adolescente antes de que termine.

Veronica y su madre en 'Riverdale'

Veronica es una chica de ciudad hasta la médula. ¿Cómo llevará durante la cuarta temporada estar en este instituto?

En este punto, Veronica se ha acostumbrado al estilo de vida de Riverdale. Creo que siempre lo ha encontrado encantador y pintoresco, así que no creo que sienta que está por encima de eso o que es demasiado buena para eso. Ella irá a las fiestas de sus amigos. Para ser sincera, creo que lo más importante de la historia de Veronica en esta temporada serán las solicitudes para la universidad. Ella está muy centrada en su futuro. Probablemente más que los otros personajes en este momento. Jughead también, porque va a un escuela preparatoria.

¿Qué hay de nuevo en Riverdale High School en la cuarta temporada?

Habrá un nuevo director en Riverdale esta temporada. Creo que el Sr. Weatherbee está en la granja, por lo que el Sr. Honey viene al instituto y va a ser muy estricto. Está tratando de reformar el centro, inculcando muchas reglas. Así que Veronica se enfrentará con él en algún momento. Creo que todos los estudiantes lo harán.

Sería realmente molesto si Veronica y Archie tuvieran más altibajos en la cuarta temporada

En la tercera temporada, Veronica y Archie pasaron por muchos altibajos. ¿Cómo de sólida será su relación en la cuarta temporada?

Solo sé lo que sucede en los primeros dos episodios, pero hasta ahora se están fortaleciendo. Es bastante sólido por ahora. Siento que después de toda la agitación por la que pasaron en la tercera temporada, sería realmente molesto si tuvieran más de eso en la cuarta temporada. Los espectadores dirían: "Vamos, muchachos. Simplemente decídanse". Sería realmente agradable verlos más estables esta temporada.

Archie y Veronica en 'Riverdale'

Veronica siempre ha sido activista y rebelde. ¿Por qué está luchando en la cuarta temporada?

Veronica es una rebelde, con total seguridad. ¿Cuál es su causa esta temporada? En realidad no sé cómo responder eso. No hemos rodado demasiado en este momento. El primer episodio es un gran homenaje a Luke Perry y Fred Andrews. Se trata de honrar a Luke y Fred, por lo que está muy centrado en la historia de Archie y en que todos nos unamos. Nada de ese episodio realmente pone en marcha algo que vaya a suceder en la historia durante el resto de la temporada. Tendremos que esperar y ver.

Siempre he querido ver qué pasa con la universidad

¿Qué te gustaría que le sucediera a Veronica en esta temporada?

Para mí, siempre he querido ver qué pasa con la universidad. Siempre he querido ver en qué se convertirán los personajes y qué sueño eligen perseguir en sus vidas. Va a ser interesante, porque el espectáculo no podría continuar si todos se fueran a diferentes universidades, ¿verdad? De alguna manera, ¿van a terminar todos en la Universidad de Riverdale?

Hablando de diferentes escuelas ... Jughead va a una nueva escuela esta temporada. ¿Veronica tiene mucha interacción con él?

Creo que vamos a ver más interacción entre estos dos personajes. Ya tengo una escena con él en el episodio dos, lo cual es genial. Nunca trabajo con Cole, pero Cheryl monta una gran fiesta, por lo que se ponen al día. Jughead irá a esta nueva escuela preparatoria y esa fue la vida de Veronica, antes de Riverdale. Esos son los tipos de personas con las que está familiarizada. Ella conoce ese mundo. En cierto modo, creo que intentará proteger a Jughead de esas personas y de cómo puedan ser. Ella no sabe si necesariamente le agradarán las personas allí o si encajarán con ellas.

¿A qué universidad intentará ir Veronica?

Mi personaje quiere entrar en Harvard. Pero debido a los problemas que Hiram está causando en la vida de Veronica, va a hacer que entrar en Harvard sea más difícil de lo que pensaba.

¿Está buscando estudiar derecho en Harvard?

Creo que Veronica espera estudiar comercio, pero también podría verla como abogada. Creo que sería una muy buena abogada.

Veronica quiere entrar en Harvard

¿Qué puedes decirnos del lado empresarial en la vida de Veronica esta temporada?

Veronica todavía dirige su negocio. Ella todavía tiene La Bonne Nuit. En realidad, tenemos un divertido número de baile al final del episodio dos, que es genial. Estamos muy emocionados por eso. Acabo de ver un vídeo de la coreografía y no sé cuánto tiempo me llevará aprenderla. Son tres minutos de baile loco.

¿Dónde tendrá lugar el baile?

Está en La Bonne Nuit. Es una canción de jazz y es atrevida y divertida. En realidad, es una canción realmente famosa. Creo que a los seguidores les va a encantar. Veronica está pasando por muchas cosas en su vida. Ella dirige un casino ilegal. Ella trata con mafiosos. Ella canta. Ella va a la secundaria.

Camila Mendes como Veronica en 'Riverdale'

¿Qué es lo que más te gusta del personaje?

Personalmente, amo todas las cosas de la mafia. Siento que ella puede defenderse en esos entornos. Me encanta ver a Veronica siendo una mujer muy elegante y refinada, pero me encanta que también es fuerte y valiente en el mundo de la mafia.

¿Cuál ha sido tu momento favorito durante todas las temporadas?

No estoy segura de querer decir mi favorito, pero me sorprendió mucho el episodio en el que vimos que Cheryl estaba escondiendo el cadáver de su hermano y hablando con él. Pensé: "¡No!". Aunque, supongo que no es tan sorprendente porque es Cheryl. La idea de tener un cadáver con el que estás interactuando fue muy impactante. Fue un gran momento de la serie.

Los episodios musicales también son enormes. ¿Crees que habrá otro en la cuarta temporada?

Realmente quiero otro episodio musical. Todos lo decimos, cien por cien. Este año, me encantaría que fuera "Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet". Amo mucho a Sweeney Todd. Me encantaría hacerlo, aunque no sé a quién interpretaría Veronica. Siento que Cheryl probablemente sería Johanna. ¿Verdad? ¿Tal vez Betty sería la señora Lovett? Para ser sincera, cualquiera de ellas podría ser Johanna. Veronica necesita ser un personaje más feroz. No lo sé.

¿Le has presentado estas ideas a los productores?

Exacto. Y espero que pase ¡Cruzo los dedos!