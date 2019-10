Cole Sprouse ('Riverdale'): "Algo grave ha tenido que pasar si Jughead se quita el gorro"

Los misterios en 'Riverdale' parecen interminables. Y es que durante las primeras tres temporadas los espectadores hemos podido ver cómo los personajes protagonistas divagaban entre asesinos en serie, estafadores, suplantadores de identidad, bandas de barrio, sectas y sobre todo, adolescentes. De esta manera, 'Riverdale' se adentra en la cuarta temporada, que en España se puede ver a través de Movistar Series, con muchos asuntos que resolver.

Cole Sprouse es Jughead en 'Riverdale'

El actor Cole Sprouse, quien interpreta a Jughead en la ficción televisiva de The CW, nos ha desvelado algunas claves sobre su personaje en la cuarta entrega y la evolución de las relaciones personales que mantiene con personajes como Betty, Veronica o Archie, los otros tres protagonistas imprescindibles de 'Riverdale'.

Un verano calmado, una nueva etapa en el instituto y cada vez más cerca de separarse debido a que cada uno de ellos tomará un rumbo distinto. Algunos irán a la universidad, otros se quedarán en Riverdale... ¿Pero qué pasa con Jughead? Tal y como pudimos ver en el tráiler de la cuarta temporada, todo apunta a que el paradero del chico tímido que conquistó el corazón de Betty será una de las tramas principales de la serie. ¿Tú qué opinas?

Jughead estará en una escuela muy estilo 'Gossip Girl' con niños del Upper East Side

Esta temporada comienza el primer día del último año en Riverdale High, así que es el comienzo de la entrada de la pandilla al último año de instituto. Los personajes están saliendo de las calmadas y tranquilas vacaciones de verano.

Jughead asiste a una nueva escuela en la cuarta temporada. ¿Cómo la describirías?

Se ha descrito como una escuela muy estilo 'Gossip Girl' con niños del Upper East Side, y luego está Jughead. Se convierte en parte de la Sociedad del Poeta Muerto y la integración de Jughead en ella se basa en la historia del Rey Gárgola que había presentado al concurso de escritura. Un profesor fascinado con su voz lo llevó a dicha escuela con una beca, así que creo que será muy divertido jugar con eso este año. Jughead estará entre todas estas personas increíblemente pretenciosas, increíblemente altivas y hermosas de la escuela.

¿Estas historias no te alejarán de tus principales protagonistas?

Bueno, no he trabajado con K.J. Apa, que interpreta a Archie Andrews, en tres temporadas, así que no pasa nada. (Risas) No, no creo que me esté alejando de ellos, por así decirlo. Por la forma en que se escribe la serie podría estar en cada escena con ellos. Realmente es solo la escuela preparatoria que sirve como escenario del misterio de la temporada. No creo que Jughead vaya a alejarse de Betty o Archie.

Cole Sprouse y K.J. Apa en 'Riverdale'

¿Significa esto que Bughead pasará por momentos duros?

Creo que sí. Yo espero que sí. Por la forma en que la serie los está guiando parece que están bastante bien juntos, pero no me sorprendería que su ausencia creara algo de tensión. Tiene que haber un poco de drama en 'Riverdale'. Tienes que atraer a la gente de alguna manera. Al principio, Betty y Jughead son bastante sólidos. Creo que muchas de las relaciones de esta temporada giran en torno a los cuatro núcleos que se aferran el uno al otro antes de esta inevitable partida hacia diferentes fases de su vida, con las solicitudes de ingreso a la universidad y hacia dónde terminan. Todos quieren aferrarse el uno al otro.

La granja, la escuela y el centro de detención juvenil tenían matices malvados. ¿Podemos suponer que en esta escuela preparatoria hay algo similar?

Es una suposición bastante buena. Sí, pero como todas las escuelas de preparación pretenciosas. O como todo en Riverdale. Tiene que haber un laboratorio de taxidermia o algo así.

Parece que Jughead no encaja en esta narrativa...

No, en absoluto.

Hay un personaje de la escuela preparatoria con el que Jughead puede llevarse bien

Aún no lo sé. Realmente no hemos profundizado demasiado en eso en esta etapa. Creo que hay un personaje con el que puede llevarse bien, pero la forma en la que escribieron a los otros es muy pretenciosa.

¿No hay tantos jefes de la mafia en la historia esta temporada?

No. No hay tantos jefes de la mafia o batallas ninja matriarcales.

¿Jughead ya no es el líder de las Serpientes en la cuarta temporada?

Al final de la temporada pasada, filmamos una escena que no pusimos en el corte final, que era Jughead cediendo las Serpientes a Toni Topaz, interpretado por Vanessa Morgan, pero tengo entendido que los escritores quieren desarrollar un poco más esa narrativa. Creo que quieren jugar un poco más con eso. Tengo la sensación de que en la cuarta temporada Jughead es muy parecido al de la primera temporada, es el personaje perceptivo; el escritor que está viendo todo desde afuera, y no tanto el líder de la pandilla.

Cole Sprouse y Lili Reinhart en 'Riverdale'

Charles va a poner en tensión la relación de Betty y Jughead

La historia de Betty está mucho más integrada con Charles que la historia de Jughead, al menos por lo que he leído hasta ahora. Me han preguntado mucho sobre si la llegada de Charles va a poner en tensión la relación de Betty y Jughead, pero a partir de ahora no sé a dónde va. Jughead solo está en Riverdale los fines de semana, por lo que su historia principal es la escuela preparatoria, que es la base de un avance rápido que estamos haciendo en la cuarta temporada. El foco del misterio de la cuarta temporada es esta escuela de preparación muy extraña y elitista, pero no sé cuánta interacción tendrán Charles y Jug.

En el avance se quemó el icónico gorro. ¿Cuánto vas a echar de menos usarlo?

Usar el gorro es divertido. Es la manera perfecta de entrar en el personaje. Te lo pones e inmediatamente eres Jughead. Pero algo grave ha tenido que suceder si Jughead se quita el gorro. ¿O tal vez simplemente está cansado de los piojos?

Cole Sprouse en 'Riverdale'

En los episodios musicales Jughead no llega a cantar mucho. Cuando lees esos guiones, ¿te decepciona no poder cantar o estás contento con eso?

Realmente no me importa todo el tema de la música. Mi único criterio es que tenga sentido para el personaje. En el primer episodio musical, todos estaban en el escenario y bailando. Pensé "no creo que Jughead estuviese haciendo esto realmente". Pero cuando elaboramos este último episodio musical, Jughead estaba pasando por una experiencia desgarradora y dio como resultado una canción. Realmente no me importa. Si tiene sentido para el personaje, tiene sentido para el personaje y me gusta hacerlo.

Mi único criterio es que la música tenga sentido para el personaje

Claro. Trabajaba de niño, pero muchos de mis amigos fueron a institutos públicos, así que me nutría de situaciones como esa. En ese sentido, no es que me haya perdido tanto. En términos de 'Riverdale', creo que este año será en genial en cuanto a historias de instituto. No sé cuánto se nos verá haciendo los deberes, pero creo que sin duda vamos a jugar con un regreso a la primera temporada y a la experiencia del instituto. Va a ser divertido.