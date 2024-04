Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 23 de abril, Telecinco emitió la segunda gala de 'Factor X' con nuevas audiciones. Entre ellas, se encontraba Alejandro Torres, pintor de profesión, quien defendió su fichaje como concursante con una curiosa versión de "Zorra", la canción con la que Nebulossa defenderá a España en Eurovisión 2024.

El jurado de 'Factor X' disfruta de la versión de "Zorra" de Alejandro

"Soy pintor, pero lo que me llena y", confesaba el aspirante, agradecido con un trabajo que le permitía que "les vaya cantando y animando un poco la mañana" a sus clientes cuando pintaba sus casas., con la esperanza de "cambiar la brocha por el micrófono".

Para ello, sin desvelar al jurado el nombre de la canción que iba a interpretar, declaró que se trataba de un tema "un poco rebelde, como yo también lo soy" y recordó que "muchas personas no han entendido muy bien su significado y cometido", antes de cantar "Zorra" guitarra en mano, con cierto aire a flamenco. Una elección que fue elogiada por Lali Espósito por coger una "canción peculiar, que a priori no la elegirían tantos, con tus brillos, con tu guitarra".

"Muy buenas vibras"

"Siento que tiene mucho valor lo que hiciste y, sobre todo, y eso es lo más importante, levantar a la gente y que la pase muy bien, así que te lo agradezco", añadió la jueza. "Me ha gustado tu propuesta, que reivindiques la libertad de ser como cada uno quiera, sin etiquetas ni prejuicios, pero con el dolor de mi corazón tengo que decirte que no", declaró por su parte Vanesa Martín.

¿Qué os ha parecido esta versión de 'Zorra' que nos ha traído Alejandro Torres? ????



? #FactorX2

???? https://t.co/jMRIjqphz7 pic.twitter.com/hQlA5zf4n2 — Factor X (@FactorXspain) April 23, 2024

En cuanto a Abraham Mateo, el cantante aseguró que "me ha transmitido muy buenas vibras, ha sido un soplo de aire fresco y me ha gustado". "Nos has dado alegría y solo por eso ya ha merecido la pena, pero hoy te tengo que decir que no también, lo siento", manifestó por su parte Willy Bárcenas, dejando sin opciones a Alejandro, que se quedaba así fuera del programa. Por ello, Espósito recalcó que "nada de esto significa que no retomes tu guitarra": "Espero encontrarte, yo o cualquiera de nosotros, en otra edición de este show. Gracias por haber venido".