Lali Espósito rompe a llorar en 'Factor X' tras la actuación de una víctima de abuso infantil

Por Beatriz Prieto |

Telecinco inauguró la nueva etapa de 'Factor X' con Ion Aramendi al frente, la noche del miércoles 17 de abril. Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Abraham Mateo y Lali Espósito se enfrentaron a las primeras actuaciones de la edición, entre las cuales se encontraba Rosse, una mujer que emocionó profundamente a la última con su actuación, después de hablar abiertamente de los abusos sexuales que sufrió de niña.

Rosse canta "Dragón" en el estreno de 'Factor X'

Para conquistar al jurado,, la cual "me representa muchísimo, representa muchísimo la ansiedad que se vive por una etapa de mi vida en la que sufrí abuso sexual durante varios años, de pequeña", tal y como explicó Rosse en plató., añadió la concursante quien, ante las cámaras, explicó que sufrió abusos desde "los cuatro años, hasta los trece", aunque "mis padres no lo supieron hasta hará como tres años o así".

"Me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes, o que lo hayan pasado, y que no se esté diciendo nada", confesó Rosse, entre lágrimas. A pesar de todo, la concursante reconoció que "la música me ha ayudado y creo que era la única forma que tenía de exteriorizar cómo me sentía". "Si tuviera que mandarle un mensaje a la Rosse de tres o cuatro años, le diría que ella lo hizo lo mejor que pudo, que no tuvo culpa de nada, que no debe tener ya vergüenza y que ha sido fuerte para sobrellevarlo. Gracias a ella, soy quien soy y tengo la fuerza que tengo", añadió Rosse.

"No sabes el valor que tiene que estés acá"

La actuación de Rosse acabó desatando las lágrimas de Espósito en medio de una ovación general: "Yo estoy muy conmovida, me cuesta mucho decirte algo". De hecho, la jueza necesito unos segundos para poder hablar, en los que recibió el silencioso apoyo de Abraham Mateo. "Vos no sabes el valor que tiene que estés acá hoy. Del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar y no encuentra el medio para decir. Vos lo hiciste y eso te transforma en más allá de una guerrera y una resiliente. Te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música", le dedicó finalmente Espósito, agradecida con que "estés aquí".

"No quiero ir tanto al pasado, quiero centrarme un poco en la actuación y lo que has hecho hoy, porque al final, cuando tienes tanto sentimientos dentro y los consigues hacer tan bien, tiene un mérito increíble", alabó Bárcenas, quien animó a Rosse a mirar "con optimismo el futuro, que tú lo tienes". Unas palabras que precedieron a los elogios de Mateo: "Me ha encantado disfrutarte. Siento como si te hubieras arrancado algo, se nota que lo has expresado con el alma". La ronda de valoraciones concluyó con una Martín que aplaudió "a la niña que hay en ti, a la mujer que veo, artista, que se ha rehecho y se merece un camino lleno de flores", antes de que el jurado diera cuatro "síes" a Rosse.