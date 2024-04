'Factor X' recupera fugazmente a María Figueroa, la niña del "Pompón" que arrasó en Canal Sur

Por Beatriz Prieto |

'Factor X' inauguró una nueva etapa en Telecinco la noche del miércoles 17 de abril, en la que Abraham Mateo, Lali Espósito, Willy Bárcenas y Vanesa Martín disfrutaron de las primeras actuaciones. Entre ellas, la de María Figueroa, conocida por ser la niña del "Pompón" en Canal Sur, a quien Mateo reconoció al instante.

María Figueroa junto a Abraham Mateo en 'Factor X'

, confesaba Figueroa, dubitativa ante la posibilidad de que alguien "se acordará de mí". De hecho, mientras estaba en el backstage, Mateo leyó su nombre y preguntó si se acordaban de ella, aunque solo Martín respondió de forma afirmativa e incluso entonó el estribillo de "Pompón"., se preguntó Mateo, tras recordar el programa infantil de Canal Sur.

"Empezamos los dos en el mismo programa, de pequeños", recordó Mateo, quien confirmó sus sospechas en cuanto la malagueña pisó el escenario. "Yo era la niña de los pompones en 2004. Aquello fue una locura, porque eran muchísimas niñas con pompones, la moda, las muñecas... era una fiebre", explicó Figueroa, a la que acompañó Mateo para recordar la canción de su infancia que le dio la fama. "Has crecido tela, cuando la conocí era supermona con sus dos pompones, cantando la canción", rememoró el juez.

"Tu camino es seguir buscándote"

"Tuve la suerte de salir en televisión, grabar mis dos discos, coincidir con Abraham, con Vanesa alguna vez que otra, y luego ya mis padres decidieron apartarme, porque es verdad que el éxito fue bastante grande y crecía más rápido que yo", confesó Figueroa, lo que no había evitado que "yo siempre he tenido esta espinita, porque me encanta cantar y ahora que estoy terminando mi carrera, me encantaría emprender mi carrera musical". La malagueña defendió su continuación en el programa con "Aunque no sea contigo", pero no logró conquistar ni un solo "sí" del jurado.

"Tienes una voz muy bonita y ahora estás buscando tu identidad como mujer y me parece hermoso que estés aquí por eso", valoró Espósito, antes de dar el primer "no". "Es verdad que el nivel está altísimo", señaló un indeciso Bárcenas, mientras que Martín opinó que "creo que tu camino, ahora mismo, es seguir buscándote un poquito". Unas palabras que ya pronosticaban los "noes" que llegaron después de que Mateo lanzara también su valoración: "No es realmente lo que me está cuadrando en mi equipo en este momento". "Sintiéndolo mucho, para mí es un 'no', pero espero que sigas adelante con tus sueños siempre", deseó el gaditano.