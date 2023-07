Por Beatriz Prieto |

El mismo día en el que 'OT 2023' arrancaba su ronda de castings presenciales, Carlos Right, exconcursante de 'OT 2018', publicaba la tarde del lunes 3 de julio un comunicado en el que compartía con sus seguidores un importante cambio en su vida: el barcelonés dejaba el mundo de la industria musical cinco años después de formar parte del talent musical.

Carlos Right

Right compartía un texto en su cuenta de Instagram que arrancaba reconociendo lo "difícil" que era escribirlo, "pero". Sin saber "bien por dónde empezar", el artista manifestaba su agradecimiento a sus seguidores antes de ir al meollo de la cuestión: ", cometiendo mil errores, siendo inocente y dejándome llevar".

"Un mundo que, a pesar de que me ha dado personas maravillosas, también me ha hecho mucho daño y no va conmigo. Por eso, hoy me despido de él. No de la música, que me va a acompañar siempre", añadía el barcelonés. A pesar de todo, Right se mostró "muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos". "Yo he cumplido un sueño y vosotros estabais en él. Y veo que lo que viene ahora no me va a hacer tan feliz como lo he sido, porque hay cosas que yo no puedo controlar y no están mis manos", explicaba el cantante.

Una decisión madurada

Como señalaba Right, esa era la razón por la que "decido acabar mi carrera musical con 'Mi mundo', mi último tema al que le tengo mucho cariño", con el fin de "empezar una nueva etapa en mi vida, en la que os invito a acompañarme, con un proyecto tanto laboral como familiar que me ilusiona mucho y al que le quiero dedicar todo mi tiempo".

El barcelonés aseguró que era "una decisión que he madurado durante mucho tiempo", con la esperanza de que "entendáis que ahora es el momento perfecto para hacerlo". "Me toca pensar en mí, en mi proyecto, en mi familia y amigos", continuaba el artista, quien concluía su comunicado reiterando su agradecimiento, con el deseo de que seguir soñando con sus seguidores "de una manera distinta de ahora en adelante". "Vosotros habéis sido lo mejor de todo esto", remató Right.