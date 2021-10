El maratón de 24 horas para conmemorar las dos décadas del estreno de 'Operación Triunfo' volvió a reunir a todos los exconcursantes de 'OT 2018'. De hecho, según explicó Noemí Galera fue el único homenaje a una edición que consiguió unir de nuevo a todos los artistas que compartieron academia a la vez. Alba Reche, la segunda finalista, aprovechó para detallar cómo fue su proceso para asimilar aquella experiencia.

Todos los exconcursantes de 'OT 2018' y Noemí Galera recuerdan la edición

"Hay muchos vídeos que todavía no he visto", comentó la artista después de ver unas imágenes de los dieciséis participantes del formato. La alicantina quiso sincerarse con sus compañeros y con los seguidores del formato sobre sus impresiones al revivir la Academia: "Los veo de pasada en Twitter y todavía no soy capaz de gestionar muchas de estas cosas después de tres años". Este sentimiento era similar al que manifestó Marta Sango: "Yo siento como si hubiese sido otra vida mía".

Minutos antes, la propia Galera sorprendió a Miki Núñez, María Escarmiento, Dave Zulueta, África Adalia, Famous y Joan Garrido, que asistieron presencialmente; así como al resto que estaban de manera virtual. La directora de la Academia les recordó su parte más comprometida: "Yo creo que sois los más reivindicativos", aseguró antes de dar paso a un vídeo que recogía algunos momentos en los que los participantes aparecían mandando un mensaje por el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Como no podía ser de otra manera, la pieza recogió la comentada petición de María Escarmiento y Miki Núñez, quienes se negaron a decir la palabra "mariconez" en "Quédate en Madrid", el tema de Mecano. Para los concursantes era algo hiriente para los espectadores. "Yo ya no sabía cómo explicároslo", dijo Galera, entre risas, al ver unas imágenes en las que les intentaba convencer de que no pasaba nada por interpretar la letra de al canción original.

¿Los alumnos favoritos de Noemí Galera?

"Sois con los que tengo más relación, eso es así", comentó Noemí Galera al comienzo del homenaje a 'OT 2018'. La directora de casting de Gestmusic no se quedó ahí y continuó detallando su trato actual con los exconcursantes: "Yo siempre digo que os tengo mucho cariño por la dificultad que tuvo y por todo lo que nos comimos", expresó refiriéndose a la cantidad de polémicas que tuvo la edición.