¿Quiénes han triunfado más de 'OT 2018'?

Los buenos datos cosechados por 'Operación Triunfo 2017' fueron motivo suficiente para que Gestmusic y TVE volvieran a apostar por este mítico formato con una nueva edición. De este modo, un año después, el programa regresaba a la pequeña pantalla con una nueva tanda de concursantes. Tras varias pruebas y castings, los triunfitos llegaban dispuestos a dar lo mejor de sí en el escenario y a aprender todo lo posible de la mano de profesores y especialistas. Con Noemí Galera repitiendo como directora de la Academia y con Manu Guix, Mamen Márquez, Vicky Gómez, Joan Carles Capdevila y Laura Andrés también ocupando una vez más sus puestos, la edición se estrenaba el 19 de septiembre de 2018, siendo Roberto Leal el responsable de ejercer de maestro de ceremonias.

Tres meses después Famous se proclamó vencedor por muy poco, seguido de Alba Reche. Natalia Lacunza completó el podio, mientras que Sabela Ramil y Julia Medinaquedaron en cuarta y quinta posición respectivamente. Después del final de esta edición, los dieciséis han continuado trabajando y luchando por sacar adelante sus carreras y hacerse un hueco en la compleja industria musical. No obstante, el éxito es relativo porque puede que algunos no hayan logrado tener todavía un disco en el mercado o una repercusión muy notoria, pero son constantes en su esfuerzo, siguen peleando por sus sueños y pueden dedicarse a lo que más les gusta. Desde FormulaTV queremos analizar qué ha sido de los concursantes de 'Operación Triunfo 2018' desde que la edición llegó a su final.

1 Miki Núñez

Portada del single "Celébrate" de Miki Núñez

Miki Núñez se quedó a las puertas de la final de 'Operación Triunfo 2018' al quedar en sexta posición. El catalán fue uno de los más dinámicos y alegres en su paso por el concurso, algo que pudimos ver en muchos de los temas que pudo defender en el escenario del programa. Cuando la edición concluyó, se vio inmerso en la preparación de su participación en el Festival de Eurovisión, pues fue el seleccionado para representar a España con la canción "La venda". No logró alzarse con la victoria, pero tuvo la oportunidad de darse a conocer internacionalmente.

Tras esa gran experiencia en su carrera, al margen del festival, Núñez se volcó al completo en "Amuza", su primer disco. "Celébrate" fue su primer sencillo, que debutó número 1 en Itunes y con el que consiguió ser también número 1 en tendencias en YouTube, acumulando más de un millón de visitas en sus primeros días. En dicha plataforma, su single de presentación ronda los 5 millones de visualizaciones, mientras que el videoclip de su tema eurovisivo supera los 11 millones de reproducciones. En 2020 prepara el que será su segundo álbum, siendo "Me vale" la canción presentada como anticipo de su nuevo trabajo y que supera los tres millones y medio de visualizaciones en YouTube. Además, ha realizado una colaboración con Sofía Ellar, con la que comparte el tema "Coral del arrecife".

Con su música, el catalán alcanza el millón de oyentes mensuales en Spotify y también ha podido subirse a los escenarios de varias ciudades españolas gracias a su gira "Amuza". La música siempre será su pasión como pudo contarles a los concursantes de 'Operación Triunfo 2020' en su visita a la Academia, aunque también le hemos podido ver en la pequeña pantalla después de su paso por el concurso. De hecho, realizó un cameo en la tercera temporada de 'Paquita Salas' como muchos de sus compañeros. Igualmente, participó en el programa 'La mejor canción jamás cantada' y en 'La casa fuerte', reality de Telecinco.

2 Natalia Lacunza

Natalia Lacunza actuando en 'Operación Triunfo 2020'

La tercera posición en el programa permitió a Natalia Lacunza aprovechar hasta el último minuto de aprendizaje en la Academia. La navarra trabajó duro durante los meses que formó parte del concurso, un esfuerzo que ha continuado tras el final de la edición. Así pues, su primer EP salió al mercado en el año 2019 bajo el título de "Otras alas". Formado por siete canciones, la joven logró que su proyecto alcanzara 1.04 millones en Spotify España en su primer día. Tiempo después ha conseguido rebasar la cifra de los 25 millones de reproducciones en la famosa plataforma musical, donde también ronda el millón de oyentes mensuales. Además, tras una semana, obtuvo el disco de oro. Su segundo EP, titulado "ep2", salió en 2020 colocándose número uno en ventas.

Lacunza ha contado con el apoyo de muchos artistas y algunos han colaborado con ella estrechamente, como es el caso de Guitarricadelafuente, con quien interpreta el tema "Nana triste". Esta fue una de las primeras canciones que pudimos escuchar y que ya tiene más de 14 millones de reproducciones en YouTube. También ha contado con la colaboración de Marem Ladson, con la que interpreta una versión en acústico y mucho más intimista de "Otras alas". Igualmente, comparte el tema "En llamas" con Pol Granch, que supera el millón y medio de reproducciones en YouTube. También participa en el tema "Sensación de vivir" para Coca Cola junto a Lola Índigo, Morat y Lalo Ebratt.

Debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID, Lacunza tuvo que aplazar su primera gira, "A otro lado tour", que iba a dar comienzo en abril y que se pospone a octubre. No obstante, para paliar la espera, en verano de 2020 se encuentra inmersa en su "Tiny Tour", una pequeña gira con varios conciertos en formato cantante, batería y teclados. En televisión también la hemos podido ver, pues participó en 'La mejor canción jamás cantada'. Además, realizó una visita a las chicas y a los chicos de 'Operación Triunfo 2020' y fue la primera concursante de su edición en pisar el plató de 'La resistencia' como invitada.

3 Alba Reche

Alba Reche cantando en 'Operación Triunfo 2020'

No ganar por los pelos 'Operación Triunfo 2018' no supuso ningún trauma para Alba Reche, todo lo contrario. La joven aprovechó el aprendizaje y la fama obtenida en el concurso para continuar formándose y trabajando en su propio proyecto musical. Así pues, en el año 2019 publicó "Quimera", su primer disco que debutó en el top el top 3 en listas de venta y número 2 en listas de streaming de España. Este trabajo, en el que ha contado con la dirección musical de Ismael Guijarro, se compone de once canciones ambientadas en la mitología griega. Un año más tarde lanza el EP titulado "Sobre Quimera", que incluye versiones acústicas de sus primeros temas. Además, ha realizado colaboraciones con Cruz Cafuné y Danny Ocean. "Medusa" fue el tema elegido para lanzar su primer videoclip, que supera los dos millones de reproducciones en YouTube, mientras que en Spotify cuenta con 420.780 oyentes mensuales

La ilicitana también triunfó en su tierra natal, donde fue recibida en el Ayuntamiento por el acalde de Elche y miles de paisanos y seguidores que no dudaron en arroparla. Como agradecimiento, su gira comenzó en el Gran Teatro de su ciudad, dando paso a varios conciertos que le han permitido llenar diversas salas y recorrer diferentes localidades españolas. En la mayoría consiguió colgar el cartel de aforo completo, por lo que incluso pudo ofrecer dos conciertos en una misma ciudad, tal y como sucedió en Madrid y en Elche, vendiendo también todas las entradas en ambas sesiones. En 2019 también participó en el Coca-Cola Music Experience y en el Festival Tanga! XXL en Madrid, donde compartió cartel con Becky G, Eleni Foureira, Netta y Bad Gyal. En verano de 2020 inicio "Sobre Quimera", una gira en acústico por algunas ciudades españolas.

Más allá de su pasión musical, la joven artista ha dejado claro en muchas ocasiones su entusiasmo por el arte en general y su buen hacer con la pintura, lo que le ha permitido colaborar como ilustradora en el poemario publicado por su compañero Dave Zulueta. Asimismo, interpretó "Mediterráneo", tema vencedor en 'La mejor canción jamás cantada', y realizó un cameo en la tercera temporada de 'Paquita Salas'. Además, desde su paso por el programa ya dejó ver su compromiso con el colectivo LGBTI+ y con la lucha feminista, motivos por los que fue protagonista de "Vull ser com", campaña de la Comunitat Valenciana por el Día de la mujer. Igualmente, participó en el Orgullo LGBTI+ 2019 de Madrid.

4 Julia Medina

Julia Medina en 'La mejor canción jamás cantada'

Con su inseparable guitarra de compañera, así conocimos a Julia Medina. Natural de San Fernando (Cádiz), durante su paso por el programa nos conquistó con su dulzura y su gracia natural, lo que le permitió llegar hasta la final del concurso, en la que quedó en quinta posición. Componer y realizar su propia música eran sus principales objetivos, un sueño que se materializó en "No dejo de bailar", su primer disco publicando. Se trata de un trabajo que mantiene la esencia de la gaditana y en el que ha contado con importantes colaboraciones como la de Carmen Boza o Pedro Guerra, con los que comparte los temas "No me despedí" y "Sálvate de ti", respectivamente.

Compartir música con otros artistas no se ha quedado ahí, pues Medina también ha podido trabajar la composición con otros artistas como Andrés Suárez, Georgina, Ricky Rivera o David Santisteban. Asimismo, con la cantante Marta Soto interpreta el tema "Entre otros cien", mientras que "13.500 pulsaciones" es la canción que defiende a dúo con Gonzalo Hermida. Con todos estos temas, Medina consigue una media de 295.000 oyentes mensuales en Spotify. Además, su primer videoclip, "Dime", cuenta con más de 1.200.000 visualizaciones en YouTube.

Además, la joven ha podido subirse a los escenarios por diversas ciudades de España con su gira "No dejo de bailar", aunque esta se vio interrumpida por culpa de la crisis sanitaria. También ha acudido como cantante invitada a los conciertos de Manuel Carrasco y Vanesa Martin, con los que pudo interpretar un par de temas. También ha compartido escenario con Alba Reche y Carlos Right, e incluso con este último colaboró en el videoclip de la canción "Perdóname". Tras su paso por 'Operación Triunfo', en televisión la hemos podido ver en 'La mejor canción jamás cantada' y visitó a los concursantes de la última edición del talent show musical.

5 Carlos Right

Carlos Right en 'La mejor canción jamás cantada'

El séptimo expulsado de 'Operación Triunfo 2018' se puso las pilas tras su salida de la Academia y rápidamente se embarcó en la realización de su primer álbum. Así pues, Carlos Right se convirtió en el primero de sus compañeros que publicaba un disco de estudio tras su paso por el concurso. "Atracción" es el título que da nombre a dicho trabajo que está formado por un total de diez canciones y que ha contado con la colaboración de artistas como Juan Magán, Yera o la banda Morat. Entre todos esos temas, "Se te nota" fue el elegido como primer single, una versión mejorada de la canción con la que se postuló para representar a España en Eurovisión y que cuenta con casi dos millones de reproducciones en YouTube. En mayo de 2020 lanzaba "Prisionero", tema que abre camino a su nuevo trabajo musical.

Con sus canciones alcanza una media de 140.000 oyentes mensuales en Spotify. Además, de la mano de Clipper's Live Music ha podido girar por toda España con "Atracción Tour". En la pequeña pantalla ha participado en el concurso 'La mejor canción jamás cantada', donde defendió el tema "Gwendolyne". Asimismo, fue una de las visitas más esperadas por los concursantes de 'Operación Triunfo 2020', sobre todo por parte de Samantha, declarada fan del catalán.

6 María Escarmiento

María Escarmiento en la gala de los Premios Goya 2020

María Villar, conocida artísticamente como María Escarmiento, entró a la Academia de 'Operación Triunfo 2018' siendo la veterana del grupo, algo que se notó en su forma de ser, de pensar y de expresarse. La joven fue encasillada como la más polémica de su edición por no tener pelos en la lengua, actitud alabada por gran parte de los seguidores del programa. La madrileña siempre ha sido fiel a su esencia y así lo ha demostrado en su trabajo musical. "Amargo amor" es su primer single que representa a la perfección su estilo, algo que también queda reflejado en su videoclip, dirigido por Pablo Amores y que supera el millón de reproducciones en YouTube.

A mediados de 2020 sacaba su primer EP titulado "Sintiéndolo mucho", que incluye su primer tema y las canciones "Chulo", "La bomba", "Baladón", "Otra noche", "Castigo" y "Ni tu cara". Su trabajo le reporta una media de 143.000 oyentes mensuales en Spotify. Además, tuvo la oportunidad de realizar un cameo junto a algunos de sus compañeros de la edición en un episodio de 'Paquita Salas', la aclamada ficción de Javier Ambrossi y Javier Calvo. También acudió como invitada a 'Operación Triunfo 2020', una de las visitas más esperadas para la que se preparó a conciencia para intentar ayudar a los concursantes aconsejándoles y contándoles cómo fue su propia experiencia en el programa.

7 Dave Zulueta

Portada del primer single de Dave

Dicharachero, con un gran sentido del humor y con el don de la palabra, así se dejó ver Dave Zulueta por su paso en 'Operación Triunfo 2018'. Cuando fue expulsado, el gaditano no perdió esa sonrisa tan característica y siguió trabajando en su carrera musical. De esta forma, el 21 de junio de 2019 presentó su primer sencillo, titulado "Qué suerte la mía", una canción muy alegre y divertida que refleja el espíritu festivo del artista y que representa a la perfección su esencia. De hecho, sus seguidores agradecieron que se mantuviese fiel a su estilo, demostrando que su seña de identidad va a permanecer intacta en sus proyectos. El videoclip de dicho tema, rodado en su tierra natal, acumula casi un millón de reproducciones en YouTube.

Aunque por ahora solo ha lanzado un tema propio, mantiene una media de 25.000 oyentes mensuales en Spotify. Asimismo, cuando la situación lo permita, pondrá en marcha "El giratiempos", un tour que le permitirá subirse al escenario. De momento, hemos podido verle cantar con alguno de sus compañeros como Miki. Además, el joven mostró en más de una ocasión su gusto por el arte en general más allá de su pasión por la música. Así pues, publicó el poemario "Un poeta en silencio", libro en el que recoge los poemas que ha ido escribiendo en este tiempo, versos con los que visibiliza su lado más personal y sensible. También ha dado una charla en TedxCadizUniversity, participó en 'La mejor canción jamás cantada' y acudió como visita a la Academia de 'Operación Triunfo 2020'.

8 Sabela

Imagen promocional de "Despedida", primer disco de Sabela

La delicadeza, el buen gusto, la templanza y la humildad caracterizaron a Sabela Ramil en su trayectoria en 'Operación Triunfo 2018'. La gallega se dejó la piel ensayando y aprendiendo en cada una de las clases hasta llegar a la final, donde terminó en cuarta posición. Tras la conclusión del concurso, se dedicó en cuerpo y alma a sacar adelante su proyecto musical, donde quiso que su huella personal quedará reflejada. Publicado en 2019, "Despedida" es un disco grabado entre Lisboa y Galicia y en el que prima el sentimiento. La canción que da título a este álbum fue la escogida como single de presentación, un tema cuyo videoclip acumula casi medio millón de reproducciones en YouTube.

Asimismo, ha participado como invitada y entrevistada en varios programas de la televisión autonómica de Galicia, como es el caso de 'Luar', 'Luar', uno de los más exitosos de la cadena gallega y de los más longevos de España, al llevar 27 años en antena. La joven mostró desparpajo ante las cámaras durante las galas de 'Operación Triunfo 2018', demostrando que se manejaba muy bien ese ámbito. Además, siempre hizo gala de su amor por su tierra e incluso fue la primera concursante en interpretar un tema en gallego en una de las galas del programa. Puede que por estos motivos, fuera elegida junto a Roi Méndez para presentar la gala de fin de año de la TVG en 2019.

9 Famous Oberongo

Famous actuando en 'Operación Triunfo 2020'

El ganador de 'Operación Triunfo 2018' nos sorprendió por su impecable paso por el concurso. Cada vez que Famous se subía al escenario del programa nos dejaba con la boca abierta. El sevillano no solo destacaba por su increíble voz, también por su soltura en los movimientos y porque se comía el escenario en cada actuación. Aunque desde que terminó el concurso no ha sacado un disco, no ha parado de trabajar y hacer cosas. Musicalmente, lanzó el tema "Time" en colaboración con Brian Cross y, posteriormente, publicó su primera canción en solitario, "Bulla", que ronda el millón y medio de reproducciones en YouTube. Tiempo después vio la luz "Hoy ya no", tema que interpretó en la final de 'Operación Triunfo 2020', donde también le cedió el testigo de la victoria a Nia. Su música representa una media de 70.000 oyentes mensuales en Spotify.

Además, Famous participó en uno de los episodios de la tercera temporada de 'Paquita Salas', donde interpreta al recepcionista de una organización. También ha dado vida a Dios en el musical "La llamada" y se subió al escenario del WiZink Center para acompañar a Ariadna en el concierto ofrecido por los concursantes de 'Operación Triunfo 2020'. Asimismo, estrenó su propio programa en la plataforma de vídeos de Mediaset España, donde forma parte del canal 'Mi momento' en Mtmad.

10 Marta Sango

Marta Sango en el videoclip de "Por ti"

Dedicada a la música prácticamente desde que nació, Marta Sango fue una de las que más evolucionó en su paso por la Academia de 'Operación Triunfo 2018'. La malagueña fue de menos a más, ganándose el cariño del público, hasta que tuvo que despedirse en la Gala 11. Desde que salió del programa no ha parado de trabajar, tanto a nivel musical como interpretativo. Así pues, la joven participó en 'La mejor canción jamás cantada' defendiendo el tema "Ave María" de David Bisbal. Además, consiguió un papel en "La llamada", aclamada obra de teatro musical creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi. También ha participado en la tercera temporada de 'Paquita Salas' con una breve aparición junto a Marilia.

Quizá por todos estos trabajos en los que se ha visto involucrada, Sango fue la última de su edición en lanzar al mercado su propia música. No obstante, la espera mereció la pena pues ha sabido conservar su esencia y sus gustos musicales en el tema "Por ti", una canción con aires ochenteros que representa el espíritu de la andaluza. De hecho, su videoclip, que supera las 700.000 reproducciones en YouTube, tiene una apuesta muy cuidada y nos transporta de golpe a los años 80, tanto por la estética como por el vestuario. Además, su música es escuchada por una media de 60.000 oyentes mensuales en Spotify a la espera de que en un futuro pueda lanzar un álbum.

11 Damien

Damien en su documetnal 'Principios'

Las calles de Madrid fueron los escenarios de Damien antes de convertirse en concursante de 'Operación Triunfo 2018'. El joven, procedente de Canarias y de origen alemán, se presentó al casting explicando que su formación era completamente autodidacta, pero que la pasión por la música le había llevado hasta la capital española para intentar hacerse un hueco en la industria musical. Una vez en la Academia, dejó ver su manejo con la guitarra y su gusto por la composición, hasta que fue el quinto expulsado por el público.

Tras su salida del programa, decidió cambiar su nombre artístico por Damien, pues no se sentía representado por el Damion que vimos en el concurso y quería iniciar un nuevo proyecto dejando a un lado 'Operación Triunfo'. De esta forma, lanzó al mercado su primer tema, "Pus hit on me", una canción en inglés y llena de ritmos urbanos cuyo videoclip supera el medio millón de reproducciones en YouTube. Tiempo después ha publicado las canciones "HDYKM", "Pa' qué quiero más" y "Perfect". Además, interpreta con África Adalia el tema "Look so Good". Sus seguidores siguen disfrutando de su música, por lo que alcanza una media de 121.000 oyentes mensuales en Spotify. También ha publicado en su canal de YouTube el documental 'Principios', donde explica su vida y su carrera.

12 África Adalia

África Adalia en el videoclip de "Por tu fuego"

La estancia en la Academia de 'Operación Triunfo 2018' de África Adalia fue breve porque el público decidió que fuese la segunda expulsada de la edición, pero la joven madrileña no perdió el tiempo. Una vez fuera del concurso, siguió involucrada en la música y en su propio proyecto, trabajando por hacerse un hueco en la industria musical. No obstante, se hizo de rogar y fue de las últimas de su edición en sacar un tema al mercado. Finalmente, nos presentó "Por tu fuego", producido por Mike Wit.

El videoclip de este single debut supera las 600.000 reproducciones en YouTube y, además, Adalia cuenta con una media de 45.000 oyentes mensuales en Spotify. Igualmente, comparte el tema "Loos so Good" con su compañero Damien. Asimismo, su amistad con María Escarmiento le llevó a participar en uno de sus videoclips. Su carrera profesional no queda ahí porque también ha demostrado sus dotes para la interpretación en la serie 'Dating Stories', la primera ficción de Badoo.

13 Alfonso La Cruz

Alfonso La Cruz en el videoclip de "Qué sé yo"

Alfonso La Cruz fue el primer expulsado de 'Operación Triunfo 2018' y, evidentemente, el que menos opciones tuvo de aprender y de mostrar al público de lo que era capaz de hacer. Como ya hemos visto en otras ocasiones, acabar en esa posición no tiene que significar un fracaso absoluto y Lola Índigo es un claro ejemplo de ello. Por esto, La Cruz se puso rápidamente a trabajar en su carrera musical y lanzó el tema "Nadie te va a querer". Se trata de una canción moderna, con ritmos latinos y muy bailable, pura esencia del venezolano.

Con ese primer single supera el millón y medio de reproducciones en YouTube, pero su trabajo musical no se ha quedado ahí. Posteriormente, el joven ha publicado los temas "Qué se yo" y "A la orilla del río" y, además, colabora con Lana Oropeza en la canción "3 pedacitos". Su música le reporta una media de 21.000 oyentes mensuales en Spotify. Igualmente, ha ofrecido pequeños conciertos, como el organizado por Suena F.M. en Madrid. También fue uno de los invitados en el concierto de 'Operación Triunfo 2020' en el WiZink Center en Madrid, donde actúo con Eli Rosex.

14 Noelia Franco

Noelia Franco en el videoclip de "En ruinas"

Desde el primer momento, Noelia Franco nos sorprendió a todos con el potencial de su gran voz, catalogada como una de las mejores del programa. La andaluza también entró en la Academia siendo una de las más polifacéticas al defenderse tanto con la guitarra como con el piano. Durante su estancia en la Academia se mostró espontánea, divertida y alegre, formando parte de muchas travesuras y juegos que se llevaban a cabo en el tiempo libre. No obstante, también aprovechó las clases para mejorar su formación, un trabajo que se ha visto plasmado en la canción "En ruinas", primer tema lanzado al mercado por la malagueña.

Así pues, tras su paso por el concurso la joven continúa luchando por su sueño y muestra de ello es esa primera canción en la que da rienda suelta a su talento y demuestra su calidad vocal. Sus seguidores disfrutan de su música a diario, lo que le ha permitido alcanzar una media de 49.000 oyentes mensuales en Spotify. Asimismo, el videoclip de ese primer tema supera el millón y medio de reproducciones en YouTube. También tiene previsto subirse a los escenarios, aunque uno de sus conciertos que iba a ofrecer tuvo aplazarse por la crisis sanitaria. A cambio, pudimos disfrutar de ella en el concierto de 'Operación Triunfo 2020' en el WiZink Center de Madrid, donde acompañó a Jesús interpretando el tema "Me sabe a sal".

15 Joan Garrido

Joan Garrido en el videoclip de "Otra frase"

Antes de formar parte de 'Operación Triunfo 2018', Joan Garrido ya había dado sus primeros pasos en la música con su propio grupo, pero quiso presentarse al concurso para tener la oportunidad de mejorar y seguir formándose. Sin embargo, su trayectoria en el programa llegó a su final cuando el público decidió que fuese el tercer expulsado de la edición. Durante ese tiempo pudimos ver a un chico que se caracterizaba por cierta timidez y por su dulzura, pero con una gran pasión por la música.

Dispuesto a hacerse un hueco en el panorama musical, Garrido siguió trabajando en su propia música. De este modo, pudo publicar su primer single, el tema "Ni me va", cuyo videoclip se acerca a las 400.000 reproducciones en YouTube. Posteriormente ha continuado esforzándose en su proyecto musical, lanzando las canciones "Simplemente tú" y "Otra fase". Además, su gran amistad con Miki, con el que ha compartido muchos momentos fuera de la Academia, le ha permitido subirse junto a él al escenario en alguno de los conciertos de su gira. Igualmente, como muchos de sus compañeros de edición, ha participado en el programa 'La mejor canción jamás cantada'.

16 Marilia Monzón

Portada del "Algarabía", primer single de Marilia Monzón

Marilia Monzón entró a 'Operación Triunfo 2018' siendo la más joven de su edición, sin embargo, su edad no fue ninguna excusa y aprovechó al máximo su estancia en la Academia, hasta que fue la octava expulsada por el público. Su paso por el programa estuvo marcado por cierta timidez inicial, por su dulzura y por su carácter siempre risueño. Estos factores se reflejan en "Algarabía", su primera canción publicada tras el final del concurso. Se trata de un tema bastante fresco y con ritmos algo tropicales, para el que realizó un videoclip en sintonía con una ambientación totalmente veraniega y que supera el medio millón de visitas en YouTube. También logra una media de 31.000 oyentes mensuales en Spotify.

Todavía no ha podido recorrer España con una gira, pero sí que ha tenido la oportunidad de subirse a escenarios, sobre todo en Canarias. Precisamente, en su Gáldar natal fue sorprendida por sus compañeros, que quisieron estar a su lado y subir al escenario para cantar "Somos", el himno de la edición. Además, al igual que gran parte de sus compañeros de la edición, Marilia también formó parte de 'La mejor canción jamás cantada', interpretando la canción "Las flechas del amor" en la Gala 2 del programa. También participó en 'Paquita Salas' con una pequeña aparición en una escena junto a su compañera Marta Sango. Aunque todavía no ha podido sacar un disco al mercado, la canaria sigue trabajando en la composición y la grabación de nuevos temas con la ilusión que le caracteriza, todo ello para poder ofrecer a sus seguidores lo mejor de su música.

BONUS Luis Más

Luis Más en su videoclip "Bésame"

Aunque se quedó a las puertas de entrar en la Academia de 'Operación Triunfo 2018' al ser eliminado en la Gala 0, Luis Mas no tiró la toalla a la primera de cambio y ha continuado luchando por labrarse una carrera musical. De hecho, el catalán se presentaba al concurso con una canción propia ya en el mercado y tras haber hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación, lo que demostraba su pasión y su ilusión por trabajar en el mundo del arte y en el panorama musical en concreto.

De este modo, al poco tiempo esa primera actuación con la que no logró convencer al jurado ni al público, fichó por la discográfica Pep's Music Group, que vio en el joven mucho potencial. Gracias a este acuerdo pudo publicar su primer disco con el título "Dime cómo hacemos", un álbum compuesto por un total de once canciones y que cuenta con la colaboración especial del instagramer español Eduardo Torres. Con él comparte el tema que da título al disco y cuyo videoclip se encuentra disponible en YouTube, al igual que el vídeo de la canción "Bésame". Además, en Spotify cuenta con una media de unos 15.000 oyentes mensuales.