Se cumplen 20 años desde que apareció en la pequeña pantalla 'Operación Triunfo'. El concurso musical que marcó un antes y un después en la televisión española se estrenó el 23 de octubre de 2001, consiguiendo hacer historia y mantenerse en emisión hasta el año 2020. Itziar Castro aprovechó la ocasión para celebrar el aniversario de 'OT' con un emotivo mensaje: "Como nunca me arrepiento de nada, aquí va mi felicitación", comenzó dirigiéndose al formato.

Itziar Castro, en 'Operación Triunfo 2018'

La actriz lanzó unas palabras de agradecimiento, asegurando sentirse muy orgullosa de haber formado parte de este proyecto. Sin embargo, recordemos que Castro fue despedida como profesora de interpretación en 'OT 2018'. Una noticia que no sentó nada bien a la artista, ya que tuvo que abandonar su puesto de trabajo en mitad de la edición. A pesar de aquel duro momento, la intérprete de 'Vis a vis' hizo un balance positivo y aseguró recordar con cariño su paso por el programa: "Celebro estos 20 años porque aunque, como en la vida, hay momentos duros, sufridos y llorados, forman parte de mí, también hubo momentos magníficos que están por encima de todo".

La catalana recordó, también, lo mucho que disfrutó durante su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo': "Qué bien me lo he pasado haciendo lo que más me gusta. Actuar, cantar y bailar", señaló. Además, a la publicación añadió un video recopilando algunos momentos del pasado, en los que aparece muy sonriente junto a los concursantes y otros profesores del talent show. La intérprete participó en varias ocasiones en el formato musical, impartió algunas clases en la segunda edición, posteriormente fue corista en varias galas y volvió al programa en 'OT 2018' como profesora.

Despedida de 'OT 2018'

El paso de Castro por la Academia de 'OT 2018' estuvo marcado por la polémica. Todo parecía ir de maravilla hasta que, de la noche a la mañana, la actriz fue fulminantemente despedida. Según Gestmusic, la decisión se había basado en que la intérprete no consiguió "los objetivos esperados en su área". Una noticia con la que la profesora se sintió dolida y decepcionada, tal y como ella misma aseguró posteriormente. Además, tras su salida del formato fueron Javier Calvo y Javier Ambrossi quienes ocuparon su lugar por entonces.