Por Beatriz Prieto |

A menos de dos semanas de que arranque oficialmente 'Supervivientes 2024', los concursantes ya comienzan a despedirse para prepararse para la aventura. Entre ellos se encuentra Carmen Borrego, cuyos compañeros de 'Así es la vida' decidieron sorprenderla la tarde del martes 27 de febrero al contar con una videollamada de su marido, José Carlos Bernal, para mostrarle públicamente todo su apoyo.

Carmen Borrego recibe los ánimos de su marido para 'Supervivientes 2024'

, cuestionaba Borrego al ver a su marido, de quien señaló que estaba "preocupado" ante su inminente viaje a Honduras. ", porque sé al reto que se enfrenta y lo único que quiero es darle muchos ánimos y mucha fuerza", matizó el inesperado invitado, seguro de que la colaboradora "es capaz y. "Teniendo controlada la mente, lo demás irá llegando solo", vaticinó Bernal.

"Lo que más me preocupa es que consiga la tranquilidad mental, sobre todo al principio, porque le puede traicionar el pensar en cómo estamos todos", confesó además el invitado, seguro de que "si al principio es capaz de controlar eso, todo va a será más fácil, evidentemente con la dureza que implica la convivencia en un espacio como ese y las pruebas". Bernal aseguró que a su mujer le habían propuesto participar en el reality "a lo largo de las ediciones, muchas veces" y que, ante sus dudas, le señaló que "si para ti crees que ha llegado el momento oportuno, adelante. Yo voy a estar para apoyarte".

"La voy a echar de menos"

"La voy a echar de menos, porque es una persona que no es fácil estar sin ella, se la echa de menos cuando no está. No solo yo, sino toda la familia", reconoció Bernal, tras lo cual matizó que "si todo es para mejor y para que ella se supere día a día, aquí estamos preparados para ello". "Sabes que te quiero, te voy a echar muchísimo de menos. Sabes que me quedo tranquila porque sé que vas a cuidar de todos los míos y espero no defraudarte", le dedicó Borrego, con cariño.