Por Rubén Rodríguez Tapiador |

'Supervivientes 2024' llega a la parrilla de Telecinco el próximo jueves 7 de marzo de la mano de Cuarzo Producciones. Por ello, la cadena principal del grupo Mediaset España ha comenzado a anunciar el nombre de los personajes públicos que viajarán hasta Honduras para convertirse en el sucesor de Bosco Blach como ganador del reality.

Carmen Borrego, concursante de 'Supervivientes 2024'

Carmen Borrego se suma a la lista de concursantes confirmados siendo uno de los nombres más potentes de la edición. De hecho,, entre ellas, la de Pipi Estrada

Durante la cena benéfica de la fundación de Isabel Gemio, el colaborador de televisión ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha asegurado que su excuñada "es la nueva Pozí", haciendo referencia al humorista de 'Crónicas marcianas'. Además, ha lanzado una pulla a Terelu Campos: "Que no la coman los bichos, que no la piquen mucho los mosquitos, que le den algo de comer porque hay personas que cuando no comen con el hambre son irascibles (...) La hermana tenía un carácter muy irascible cuando no comía y, claro, imagino que todo se pega".

Sin victimismo

"Que lo disfrute. A mí eso de 'voy a vivir la experiencia' ya me chirría", aseguraba Pipi Estrada sobre el fichaje de Carmen Borrego. "Vas a vivir una aventura. Vive la aventura hasta donde llegues, hasta donde te dejen los bichos, hasta donde te deje tu carácter, hasta donde te dejen los concursantes, hasta donde te deje el público. Vive la aventura y dejémonos ya de victimismo".