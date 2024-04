Por Fernando S. Palenzuela |

Terelu Campos regresó a Mediaset España en la noche del 4 de abril para ayudar a Carmen Borrego a digerir el mal trago de la exclusiva que su hijo había dado contra ella. La presentadora llevaba sin aparecer en la cadena desde el final de 'Sálvame', y es que meses después se incorporó a Televisión Española como fichaje de 'Mañaneros' y 'Bake Off: Famosos al horno'.

Alejandra Rubio en 'Así es la vida'

Sin embargo, el tour por las instalaciones de Fuencarral no acabó en la gala de ' Supervivientes ', sino que Mediaset España comunicó horas después que se sentaría ' ¡De viernes! '. Tal y como reflejaba la nota de prensa,que tanto se ha mediatizado en las últimas semanas.

La hija de la televisiva se encontraba en el plató de 'Así es la vida' cuando César Muñoz daba la noticia. "No. Ya te digo yo que de eso no", respondía con la cara desencajada al conocer que su madre hablaría de ella en el espacio de corazón. "No voy a permitir que se hable de mi vida", continuaba Rubio, que aseguraba que se acababa de poner "supernerviosa": "Por ahí yo sí que no paso".

El presentador le indicaba que así era como se estaba vendiendo la exclusiva de Terelu Campos en '¡De viernes!'. No obstante, a Alejandra Rubio le daba igual lo que hubieran informado y negaba que su madre fuera a pronunciarse al respecto de su relación: "No lo sé, pero ya te digo yo que de mí no va a hablar nadie. No hablo yo de mí, van a hablar los demás".

Madre e hija hablan

Poco después, César Muñoz compartía con el público que Alejandra Rubio había estado hablando con su madre. "Quiero dejar claro que ella ha puesto por contrato que no va a hablar de mí ni de nada que tenga que ver con mi vida, así que lo que no entiendo es por qué se dice que sí. No digo que aquí porque a vosotros os ha llegado esa información y la tenéis que dar, pero en ningún caso va a hablar de mí en ningún momento, ni de mi vida, ni de mí como persona. Lo que repito siempre: no lo hago yo, lo van a hacer los demás". Con esta aclaración, el presentador apostaba por un fallo de comunicación al publicar la nota de prensa y preguntaba a su compañera cómo se sentía. "Yo me he quedado flipada. Por eso he reaccionado así", respondía la hija de Terelu Campos.