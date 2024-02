Carmen Calvo carga contra 'Zorra': "Es una canción para ganar dinero y votos, y ya está"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La propuesta de Nebulossa para el Festival de Eurovisión 2024 ha traspasado las fronteras de la música y ha llegado hasta el mundo de la política. Uno de los primeros en pronunciarse a favor de la canción 'Zorra' fue el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tras él, salió Isabel Diaz Ayuso cargando contra el tema de María Bas y Mark Dasousa sin haberlo escuchado.

Nebulossa, ganadores del Benidorm Fest 2024

La última en dar su opinión sobre la candidatura ha sido, la recién nombrada presidenta del Consejo del Estado queen la presentación de su libro 'Nosotras: el feminismo en la democracia'., ha comenzado explicando la política.

Carmen Calvo ha continuado enumerando los lugares en los que piensa que se debería hablar sobre feminismo: "Creo que tiene mejores lugares: el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, los gobiernos, los ayuntamientos, el Europarlamento, las leyes. Me niego. Es que me niego". Tras estas palabras, la exvicepresidenta ha señalado directamente al tema 'Zorra': "Esto es una canción para ganar dinero y votos, y ya está. Y ahí la podríamos dejar. No va de eso".

Remite al significado de la palabra

"Y la palabra zorras, si la vas a buscar al diccionario, dice lo que dice, lo que entendemos las mujeres cuando nos lo han dicho alguna vez. (...) Hay más de una mujer que me ha dicho 'Carmen, que a mí antes de tirarme por unas escaleras y quedarme en una silla de ruedas, lo último que escuché fue zorra. Que a mí antes de apuñalarme lo único que escuché fue zorra'. Ahí lo dejo", ha comentado. Finalmente, ha arremetido contra una parte del feminismo: "Otra cosa diferente y lo vuelvo a repetir, es que haya posiciones en este momento que se les pone la etiqueta de feministas que para mí no lo son".