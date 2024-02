Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La candidatura de Nebulossa y su tema 'Zorra' para representar a España en el Festival de Eurovisión 2024 está generando dos bandos en la sociedad española, uno formado por aquellos que apoyan la propuesta del dúo musical y otro compuesto por aquellos que la critican. De hecho, el triunfo de María Bas y Mark Dasousa en el Benidorm Fest 2024 ha tenido tal repercusión que su canción ha llegado hasta el mundo de la política.

Nebulossa, representantes de España en el Festival de Eurovisión 2024

: "A la fachoesfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones". Sin embargo, ha concedido una entrevista a The Objective en la queque nos representará en Malmö sin haberla escuchado.

"Se ve el verdadero cambio cultural en el que estamos. Me preocupa que lo hagan de manera dictatorial, que lo hagan contra el buen gusto, contra la belleza estética y el talento. Ya no es quién canta mejor, sino quién está bajo la agenda ideológica del Gobierno", ha comentado la líder del PP en la Comunidad de Madrid. Además, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "lo más preocupante" es que "están creando miedo a criticarlo" porque, según ella, si afirmas que no te gusta esta canción, te tiene que gustar el 'Cara al sol'.

La dictadura cultural del Gobierno

Por otro lado, la política ha asegurado que no ha escuchado esta canción porque ella no presta atención a "todo lo que organiza la parte cultural de RTVE". En cambio, ha afirmado que 'Zorra' "va contra las mujeres, contra la verdad y contra la naturaleza de una mujer". "Yo creo que a la inmensa mayoría no le gusta que le llamen estas cosas. Simplemente en la intimidad, con tus amigos, de broma, cuando una decida cómo y cuándo, por supuesto...", ha comentado en la entrevista.

"Pero que sea por ley, que te tengan que llamar algo así, que sea por ley que la imagen de la mujer sea esto, que se nota que no está hecho ni por mujeres, ni pensado por mujeres", ha continuado indicando la presidenta de la Comunidad de Madrid. Finalmente, ha declarado que la elección de 'Zorra' "demuestra un poco la dictadura cultural en la que nos quieren meter" desde el Gobierno.