Isabel Díaz Ayuso responde a la parodia de 'Zorra' de 'Polònia': "Aquí está la facha"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La victoria de Nebulossa en la tercera edición del Benidorm Fest sigue dando mucho de qué hablar. De hecho, el triunfo de 'Zorra' ha llegado hasta la esfera política y algunas figuras importantes como la de Pedro Sánchez se ha posicionado del lado del grupo. En cambio, también existen quienes están en contra del tema, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso, quien criticó la canción sin haberla escuchado en una entrevista.

Parodia de 'Zorra' en 'Polònia'

La presidenta de la Comunidad de Madridque ha hecho el programa ' Polònia '. "Tengo ahí mi duda,", ha comenzado explicando Isabel Díaz Ayuso tras ver el vídeo viral de la televisión catalana. Por su parte, Ana Terradillos de TV3.

Por otro lado, la política ha indicado que prefiere que la llamen facha a zorra: "Al menos aquí no me llaman zorra. A ti no sé si te gusta que te llamen zorra, yo prefiero que me llamen periodista, política, mujer...". "Tengo a mi entorno encantado con el vídeo. Me ha llegado por mil sitios", ha asegurado Isabel Díaz Ayuso en el plató de Mediaset España.

Ayuso bromea con la parodia

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no le importa que le llamen facha por haber hecho ciertas cosas en la ciudad: "Si a mí me dices que, por ejemplo, abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua es de ser fachas, aquí está la facha". Después de comentar varias medidas, Ayuso ha terminado su discurso bromeando con que en "Madrid es todo facha".