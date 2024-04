Por Redacción |

Carmen Lomana ha estallado en Antena 3. La conocida tertuliana televisiva ha mostrado su lado más enfadado en 'Espejo público', donde colabora de costumbre, al sentirse señalada por el formato. El cabreo de la empresaria ha provocado incluso que llegase a amenazar con abandonar el plató cuando ha escuchado que tenían informaciones comprometidas sobre ella.

'Espejo público'

El magacín pretendía analizar la actualidad en su bloque de corazón. Uno de los asuntos que más se está comentando en cualquier tertulia es la Feria de Abril, a la que acuden muchos famosos. Lomana ha explicado que en esta edición no ha querido ir por el calor: "El año pasado terminé agotada de la gente pidiéndote fotos, de lo lejos que está una caseta de la otra". Sus palabras no convencían a los tertulianos, que aseguraban que le habían prohibido acudir:

Gema López le decía que tenían un testimonio que confirmaba esa hipótesis, ante el cabreo de Carmen Lomana: "¿Cómo me van a vetar? Si no se puede vetar. El simple hecho de tener que justificarme me parece ridículo. Estoy aburrida de contestar idioteces". Ante las afirmaciones de la copresentadora, la exconcursante de 'Supervivientes' amenazaba con abandonar el programa: "A lo mejor me levanto y me voy", ha advertido mientras el nerviosismo seguía creciendo.

Muy molesta

La tertuliana aclaraba cómo se sentía sin ocultar su gran enfado con el formato: "Estoy harta. A las personas que trabajamos aquí tendríais que intentar no tirarnos por el suelo con mentiras de otros". Para calmar la situación, Susanna Griso decidía cambiar de asunto: "Ni este programa ni el director quieren incomodarte, ni crearte más tensión de la que tienes", expresaba.