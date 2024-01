Por Fernando S. Palenzuela |

Lo que parecía que iba a ser un estreno lleno de música y baile ha acabado virando en polémica. 'Bailando con las estrellas' comenzaba su andadura en Telecinco en la noche del 13 de enero, cuando la audiencia podía ver cómo los concursantes mostraban sus dotes para la danza. Sin embargo, la salida de tono de Ágatha Ruiz de la Prada ha acabado opacando esta primera gala.

Ágatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas'

La diseñadora de moda no aceptó que los miembros profesionales del jurado valorasen con un 2 su tango, de modo que. Esto ha sido muy criticado en redes sociales por Carmen Lomana , quien desde hace tiempo mantiene una sonada afrenta con Ruiz de la Prada.

"La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar, abandonando el programa porque no le gusta la puntuación, es una falta de respeto a la cadena y a la audiencia digna de ella", soltaba Carmen Lomana en un post de X (Twitter). Además, realizaba una curiosa comparación sobre la diseñadora: "Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad".

Un consejo para Telecinco

Los ataques de Carmen Lomana a Ágatha Ruiz de la Prada no se han quedado ahí, sino que ha seguido insistiendo en sus primeros pasos por el concurso. "Si Ágatha Ruiz de la Prada es arrítmica, no puede vender eso como un valor, diciendo que bastante hace estando en el programa y poniendo como disculpa la edad. Si te consideras anciana incapaz, no hagas perder el tiempo", lanzaba como dardo a la declaración de la madrileña sobre que no era justo que valorasen igual a una persona joven que a ella. En suma, la de León le ha dado un consejo a Telecinco para futuras ocasiones: "La cadena debería saber a quién contrata".