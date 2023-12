Por Beatriz Prieto |

El jueves 14 de diciembre, 'Espejo público' vivió un momento de lo más desternillante cuando, en un momento del programa, Carmen Lomana sorprendía a sus compañeros al reconocer que se había aplicado semen sobre la piel. Una confesión que la colaboradora lanzaba pensando que se trataba de una conversación privada, por lo que se mostró profundamente avergonzada al descubrir que la había soltado en directo.

Carmen Lomana habla del semen con sus compañeros de 'Espejo público'

Los colaboradores empezaron hablando de Isabel Preysler para terminar con los kimonos de Lomana, que se brindó a regalar uno a Miquel Valls . El periodista le ofreció un panettone como regalo, además de una probeta de contenido desconocido, que la colaboradora creyó "que era semen"., planteó Pilar Vidal, quien recibió como respuesta un, momento en el que una sorprendida Susanna Griso quiso saber

"El semen es buenísimo para la piel", soltaba Lomana, para sorpresa de todos los presentes, ante lo que Gema López bromeó con llevarse "a casa" la probeta. "¿El semen tú lo has utilizado?", le preguntó Vidal a Lomana. "Para el cuerpo. Yo por algo lo digo, sí, en serio", contestaba la aludida, sin rodeos, tras lo cual incluso reconoció que "si sobraba algo, me hacía así en la piel y era ideal". "Pero si esto es una porquería, si se te pega todo", comentó Valls, a quien Lomana señaló que "luego te duchas", en medio de las carcajadas del resto de sus compañeras.

"Me muero de vergüenza"

"Menos mal que no estamos en horario infantil, no hay niños en casa y no han empezado las vacaciones", comentó Griso, sin conseguir cerrar el tema, puesto que Valls cuestionó "cómo va a absorber tu cuerpo esto". "Te lo prometo", afirmó Lomana, la cual no tardó en descubrir que dicha conversación se había desarrollado en directo, en vez de durante la publicidad, como había pensado. "A partir de ahora vamos a sacar una pizarra y le vamos a contar a Carmen que estamos en directo", propuso Griso, tras volver de la publicidad y desvelar lo que había ocurrido.

"Me ha entrado un calor, estábamos de risas y bromas y, cuando me he enterado de que estábamos en directo... me muero de vergüenza", explicó la afectada, después de disculparse. "A mí me gusta tu naturalidad, tu libertad y me parece que, detrás de esa imagen que das de ser políticamente correcta, hay cosas que hay que contar con la naturalidad que tú lo has hecho", alabó López, en medio del apoyo de sus compañeros, tras lo cual Valls opinó que "hoy te has convertido en ídolo de mucha gente". "En la musa del semen", soltaba Vidal, entre risas. "Que me hago un Pilar Vidal y me pongo a llorar como tú", amenazó Lomana, recordando su viral conflicto con la periodista.