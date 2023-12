Carmen Lomana vuelve a cargar contra Isabel Preysler: "Me habrá puesto a caldo"

Por Redacción |

Isabel Preysler tiene tantos admiradores como detractores y entre ellos hay varias caras conocidas. A raíz de su documental, la celebrity ha sido tema de tertulia en diferentes programas de televisión, entre ellos 'La Roca'. Es allí donde ha recibido duras críticas de Carmen Lomana, que hace tiempo que demuestra su mala relación.

Carmen Lomana

El formato de laSexta se interesaba por saber la opinión de la colaboradora sobre el especial de Disney + y ella centraba su crítica en Preysler. Cuando le comentaban que nunca hablaba de temas comprometidos Lomana estallaba:

Nuria Roca le trasmitía sus sensaciones: "Parece que hay alguna rendilla suelta". La tertuliana evitaba entrar a trapo, pero dejaba claro que sí que hay suficientes diferencias y malas valoraciones mutuas, quizá, por asuntos del pasado: "Me parece una mujer en su estilo. Aunque quisiera ser ella no podría, somos completamente distintas".

Crítica su discreción

Antes de zanjar el asunto, Carmen Lomana ha reconocido que intentó ver el documental de Isabel Preysler, pero que no le gustó que la celebrity no contase cosas, según ella, novedosas: "No cuenta nada de su vida, de sus amores. Ves el jardín, la piscina y los sillones. Al servicio, si le dan el Óscar, me lo creo, porque son los que más salen", expresaba también atacando.