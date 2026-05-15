Por Redacción |

RTVE ha desvelado más detalles de 'La Casa de la Música', el especial musical con el que La 1 cubrirá este año la ausencia de España en Eurovisión 2026. Después de anunciar el proyecto hace unos días, la corporación pública ha confirmado ahora el resto de los artistas que participarán en esta emisión especial presentada por Jesús Vázquez.

El programa reunirá a nombres de distintas generaciones y estilos musicales en una gala que servirá también como homenaje a los 70 años de historia de TVE. La emisión tendrá lugar este sábado 16 de mayo a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play, coincidiendo además con el Día Internacional de la Convivencia en Paz.

Raphael encabeza una lista con artistas históricos y nuevas generaciones

Entre los nombres más destacados del cartel figura Raphael, convertido en uno de los grandes reclamos del especial tras su reciente regreso a los escenarios. RTVE ha destacado además el vínculo histórico del artista con la cadena pública, donde ha protagonizado numerosas actuaciones a lo largo de las últimas décadas.