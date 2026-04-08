Por Adrián López Carcelén |

RTVE comenzó el 2026 reafirmando su apuesta por la música. Con un especial denominado 'La Casa de la Música' emitido en Nochevieja, La 1 dio la bienvenida al nuevo año por todo lo alto. Shakira, Rosario Flores, Lola Índigo, Amaia Romero, Nicki Nicole, Ana Torroja y La Oreja de Van Gogh protagonizaron un programa que anotó un 39% de cuota y llevó a la cadena pública a firmar su mejor Nochevieja desde 2011.

Ahora, el ente ha dado luz verde a un nuevo programa de 'La Casa de la Música' que ya ha comenzado sus grabaciones en Prado del Rey. El Estudio 5 de RTVE acogerá a numerosos cantantes de diversos estilos musicales que mostrarán sus propuestas artísticas ante el público de La 1. Con este nuevo especial se pretende poner en valor grandes trayectorias consagradas de la música española y dar nuevas oportunidades a las más emergentes.

Jesús Vázquez debutó en RTVE con Inés Hernand y Javier Ambrossi en el Benidorm Fest 2026

Jesús Vázquez liderará el formato tras su buen hacer en el Benidorm Fest 2026. El veterano comunicador dejó Telecinco tras el fin de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' y se estrenó en RTVE desde Benidorm junto a Javier Ambrossi e Inés Hernand. Con este nuevo proyecto, Jesús Vázquez demuestra que su presencia en dicho festival fue solo el inicio de una fructífera relación con la corporación pública tras más de treinta años triunfando en las televisiones privadas.

Qué es 'La Casa de la Música'

En el primer programa de 'La Casa de la Música' participaron grandes artistas como Amaia Romero, Lola Índigo, Rosario Flores, Nicki Nicole, La Oreja de Van Gogh o Ana Torroja

Con 'La Casa de la Música', RTVE pretende poner en valor un sector musical que, desde su nacimiento,. Conformada por programas, series e incluso documentales, 'La Casa de la Música' es una propuesta transversal con la que la corporación pretendecomo ya hiciera en el pasado con 'Música sí' o 'Aplauso'.

Todavía no se ha anunciado la fecha de emisión del nuevo programa, aunque se prevé que se estrene próximamente en La 1. Con esta nueva apuesta, RTVE reafirma su compromiso con la música tras desmarcarse de Eurovisión por la participación de Israel. 'La Casa de la Música' supone un paso trascendental a nivel televisivo en un sector musical que cada vez cuenta con menos ventanas para dar rienda suelta a nuevos talentos.