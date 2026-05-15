Por Redacción |

Gran noche para Mediaset España, que consigue colocar sus dos grandes apuestas del prime time en las primeras posiciones del ranking. 'Supervivientes' vuelve a dominar con claridad gracias a un 17,7% de cuota de pantalla y además recupera el millón de espectadores que había perdido en semanas anteriores. El reality mejora nueve décimas respecto al jueves pasado y continúa consolidándose como la oferta más fuerte de la noche. Justo después se sitúa Cuatro con 'Horizonte', que reúne a 806.000 espectadores y un 10,8%, creciendo seis décimas en comparación con hace siete días.

La tercera posición es para La 1 con la película "Alimañas", que consigue un destacado 9,5% de share y mejora nada menos que 3,5 puntos respecto a la semana anterior. Por detrás queda '¿A qué estás esperando?', que vive una noche complicada en Antena 3 al caer 1,9 puntos en una semana. La 2 consigue además escalar hasta la quinta posición gracias a 'Órbita Laika', que firma 404.000 espectadores y un 3,5%, mejorando cuatro décimas respecto al jueves pasado.

En la parte baja se sitúa 'Servicio secreto by Chicote', que no logra mejorar los datos que consiguió hace una semana el especial de 'laSexta noticias: alerta hantavirus'. El programa se conforma con un 3,2% y 252.000 espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar, aunque pierde 1,8 puntos respecto a la semana pasada. La segunda posición vuelve a ser para 'La revuelta', que se mantiene estable con un 10,2% y cerca de 1,2 millones de espectadores. También mejora 'El intermedio', alcanzando un 7,1% en laSexta y subiendo medio punto en una semana, mientras que La 2 continúa creciendo gracias a 'Cifras y letras', que logra un notable 6,7% y cerca de 800.000 seguidores. La nota negativa vuelve a ser para 'First Dates' en Cuatro, que se queda con un discreto 4,3% y pierde 1,3 puntos respecto al jueves anterior.

Silvia Abril y Carlos Areces en "Alimañas"

Prime time

La 1

La revuelta Hiba Abouk-Golden Bubbles 1.190.000 10,2% El cine que somos Alimañas (2023) 694.000 9,5%

La 2

Trivial Pursuit498.000 4,7% Cifras y letras798.000 6,7% Órbita Laika404.000 3,5% En portada Porno IA y menores 153.000 1,8%

Antena 3

El hormiguero Fernando Tejero 1.498.000 12,6% ¿A qué estás esperando?592.000 7,2%

Cuatro

First Dates459.000 4,3% Horizonte: avance959.000 8,1% Horizonte806.000 10,8%

Telecinco

Supervivientes express1.004.000 8,5% Supervivientes1.033.000 17,7%

laSexta

La Sexta Clave487.000 4,9% El intermedio842.000 7,1% Servicio secreto x Chicote252.000 3,2%

Adriana Torrebejano en '¿A qué estás esperando?'

Late night

"Mi querida cofradía" mejora notablemente respecto a "La casa entre los cactus" de hace siete días (+3)

'Callejeros' se mantiene estable en el late night de Cuatro

La reposición de 'Servicio Secreto by Chicote' mejora a la de 'Equipo de investigación' (+0,7)

La 1

El cine que somos 2 Mi querida cofradía 227.000 6,7% La noche en 24h: portada Elvira Lindo 138.000 7,7%

La 2

El cine de la 2 Los hijos de otros 64.000 1,3% Cine El pasajero (The Commuter) 34.000 1,5%

Antena 3

¿A qué estás esperando?188.000 4,0% Allí abajo El guateque 64.000 2,6%

Cuatro

Callejeros Vida de perros 162.000 5,2% En el punto de mira Furtivos 76.000 4,2%

Telecinco

Gran Madrid Show134.000 7,4%

laSexta

Servicio secreto x Chicote119.000 3,4% Pesadilla en la cocina101.000 5,4%

Gonzalo Ramos en una escena de 'La promesa'

Sobremesa y tarde

La 1 sigue por encima del 10% en la franja siendo 'La promesa' lo más destacado

'Y ahora, Sonsoles' mejora y logra superar de nuevo el 10% (+0,4)

'El diario de Jorge' se mantiene estable y también como lo mejor de la tarde de Telecinco

La 1

Directo al grano839.000 10,5% Valle Salvaje688.000 10,0% La promesa875.000 13,1% Malas lenguas798.000 10,8% Aquí la Tierra1.086.000 12,3%

La 2

Saber y ganar591.000 6,5% Grandes documentales298.000 3,8% Rayas y manchas313.000 3,9% Animales extraordinarios de Australia269.000 3,7% Malas lenguas456.000 6,7% Esto es España91.000 1,2% Trivial Pursuit181.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.209.000 14,2% Y ahora Sonsoles718.000 10,3% Pasapalabra1.591.000 18,7%

Cuatro

Todo es mentira551.000 7,0% Lo sabe no lo sabe397.000 5,9%

Telecinco

El tiempo justo660.000 8,5% El diario de Jorge630.000 9,4% ¡Allá tú!755.000 9,1%

laSexta

Zapeando484.000 5,8% Más vale tarde406.000 5,9%

Mañana

'La hora de La 1' se mantiene con el mismo share que hace una semana

'Espejo público' sube 1,8 puntos en siete días

'El programa de Ana Rosa' cede 1,3 puntos respecto al pasado jueves

La 1

La hora de La 1370.000 18,3% Mañaneros 360471.000 15,4% Mañaneros 360920.000 11,4%

La 2

El camino de invierno a Santiago16.000 1,3% El año salvaje en África Otoño 19.000 1,0% España pueblo a pueblo Aledo-La aldea de San Nicolás-Villajoyosa 28.000 1,4% Aquí hay trabajo26.000 1,2% La aventura del saber20.000 0,9% Stanley Tucci recorriendo Italia Hecho a medida 18.000 0,8% Hoteles gourmet33.000 1,3% El western de la 2 Dinamita Jim 79.000 2,5% El cazador99.000 1,7% El cazador182.000 2,1%

Antena 3

Espejo público354.000 14,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Guiso de habas a la andaluza 740.000 15,7% La ruleta de la suerte1.634.000 22,4%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! La canción del verano 12.000 0,9% Alerta Cobra Entre la vida y la muerte 8.000 0,4% Alerta Cobra Zoe 22.000 1,1% Alerta Cobra Noche fatídica 23.000 1,0% En boca de todos235.000 7,6%

Telecinco

La mirada crítica168.000 8,9% El programa de AR291.000 12,8% Vamos a ver385.000 11,4% El precio justo 100 622.000 9,3%

laSexta

Aruser@s el humorning191.000 12,6% Aruser@s287.000 13,2% Al rojo vivo324.000 8,9%

Informativos

La sobremesa del jueves 14 de mayo confirma una tendencia de ligero retroceso en las cabeceras líderes respecto al mismo día de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 1' sigue siendo el informativo más visto con 2.153.000 espectadores y un 23,4%, pero pierde 0,5 puntos frente al 23,9% que registró el jueves 7 de mayo. 'Telediario 1', en cambio, mejora su marca: sube 1,0 punto hasta el 15,7%, acortando distancias con Antena 3 aunque sin amenazar el liderazgo. La otra cara la pone 'laSexta noticias 14h', que gana 0,4 puntos hasta el 8,6%, el movimiento positivo más destacado entre las cadenas secundarias en esta franja.

En la noche, el balance semanal es más plano. 'Antena 3 noticias 2' cede 0,2 puntos respecto al jueves anterior y se queda en el 18,1%, mientras que 'Telediario 2' sube ligeramente 0,5 puntos hasta el 12,8%, consolidando la tendencia de recuperación de La 1 ya apuntada en sobremesa. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene estable en el 8,5%, el mismo share que hace siete días, aunque pierde 70.000 espectadores en términos absolutos. 'laSexta noticias 20h' suma 0,2 puntos hasta el 6,7%, un avance modesto pero en la dirección correcta.

La 1

Informativo territorial 1828.000 13,2% Telediario 11.449.000 15,7% Informativo territorial 21.074.000 11,8% Telediario 21.316.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana251.000 13,6% Antena 3 noticias 12.153.000 23,4% Antena 3 noticias 21.877.000 18,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1592.000 8,3% El desmarque Cuatro 1377.000 4,2% Noticias Cuatro 2405.000 5,0%

Telecinco

El matinal102.000 8,2% Informativos Telecinco 15:00850.000 9,2% Informativos Telecinco 21:00870.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h710.000 8,6% laSexta noticias: Jugones526.000 5,7% laSexta noticias 20h538.000 6,7%

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