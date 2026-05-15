Audiencias Jueves 14 de Mayo de 2026
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Gran noche para Mediaset España, que consigue colocar sus dos grandes apuestas del prime time en las primeras posiciones del ranking. 'Supervivientes' vuelve a dominar con claridad gracias a un 17,7% de cuota de pantalla y además recupera el millón de espectadores que había perdido en semanas anteriores. El reality mejora nueve décimas respecto al jueves pasado y continúa consolidándose como la oferta más fuerte de la noche. Justo después se sitúa Cuatro con 'Horizonte', que reúne a 806.000 espectadores y un 10,8%, creciendo seis décimas en comparación con hace siete días.
La tercera posición es para La 1 con la película "Alimañas", que consigue un destacado 9,5% de share y mejora nada menos que 3,5 puntos respecto a la semana anterior. Por detrás queda '¿A qué estás esperando?', que vive una noche complicada en Antena 3 al caer 1,9 puntos en una semana. La 2 consigue además escalar hasta la quinta posición gracias a 'Órbita Laika', que firma 404.000 espectadores y un 3,5%, mejorando cuatro décimas respecto al jueves pasado.
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En la parte baja se sitúa 'Servicio secreto by Chicote', que no logra mejorar los datos que consiguió hace una semana el especial de 'laSexta noticias: alerta hantavirus'. El programa se conforma con un 3,2% y 252.000 espectadores.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar, aunque pierde 1,8 puntos respecto a la semana pasada. La segunda posición vuelve a ser para 'La revuelta', que se mantiene estable con un 10,2% y cerca de 1,2 millones de espectadores. También mejora 'El intermedio', alcanzando un 7,1% en laSexta y subiendo medio punto en una semana, mientras que La 2 continúa creciendo gracias a 'Cifras y letras', que logra un notable 6,7% y cerca de 800.000 seguidores. La nota negativa vuelve a ser para 'First Dates' en Cuatro, que se queda con un discreto 4,3% y pierde 1,3 puntos respecto al jueves anterior.
Prime time
La revuelta 1.190.000 10,2%
El cine que somos 694.000 9,5%
Trivial Pursuit498.000 4,7%
Cifras y letras798.000 6,7%
Órbita Laika404.000 3,5%
En portada 153.000 1,8%
El hormiguero 1.498.000 12,6%
¿A qué estás esperando?592.000 7,2%
First Dates459.000 4,3%
Horizonte: avance959.000 8,1%
Horizonte806.000 10,8%
Supervivientes express1.004.000 8,5%
Supervivientes1.033.000 17,7%
La Sexta Clave487.000 4,9%
El intermedio842.000 7,1%
Servicio secreto x Chicote252.000 3,2%
Late night
- "Mi querida cofradía" mejora notablemente respecto a "La casa entre los cactus" de hace siete días (+3)
- 'Callejeros' se mantiene estable en el late night de Cuatro
- La reposición de 'Servicio Secreto by Chicote' mejora a la de 'Equipo de investigación' (+0,7)
El cine que somos 2 227.000 6,7%
La noche en 24h: portada 138.000 7,7%
El cine de la 2 64.000 1,3%
Cine 34.000 1,5%
¿A qué estás esperando?188.000 4,0%
Allí abajo 64.000 2,6%
Callejeros 162.000 5,2%
En el punto de mira 76.000 4,2%
Gran Madrid Show134.000 7,4%
Servicio secreto x Chicote119.000 3,4%
Pesadilla en la cocina101.000 5,4%
Sobremesa y tarde
- La 1 sigue por encima del 10% en la franja siendo 'La promesa' lo más destacado
- 'Y ahora, Sonsoles' mejora y logra superar de nuevo el 10% (+0,4)
- 'El diario de Jorge' se mantiene estable y también como lo mejor de la tarde de Telecinco
Directo al grano839.000 10,5%
Valle Salvaje688.000 10,0%
La promesa875.000 13,1%
Malas lenguas798.000 10,8%
Aquí la Tierra1.086.000 12,3%
Saber y ganar591.000 6,5%
Grandes documentales298.000 3,8%
Rayas y manchas313.000 3,9%
Animales extraordinarios de Australia269.000 3,7%
Malas lenguas456.000 6,7%
Esto es España91.000 1,2%
Trivial Pursuit181.000 2,1%
Sueños de libertad1.209.000 14,2%
Y ahora Sonsoles718.000 10,3%
Pasapalabra1.591.000 18,7%
Todo es mentira551.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe397.000 5,9%
El tiempo justo660.000 8,5%
El diario de Jorge630.000 9,4%
¡Allá tú!755.000 9,1%
Zapeando484.000 5,8%
Más vale tarde406.000 5,9%
Mañana
- 'La hora de La 1' se mantiene con el mismo share que hace una semana
- 'Espejo público' sube 1,8 puntos en siete días
- 'El programa de Ana Rosa' cede 1,3 puntos respecto al pasado jueves
La hora de La 1370.000 18,3%
Mañaneros 360471.000 15,4%
Mañaneros 360920.000 11,4%
El camino de invierno a Santiago16.000 1,3%
El año salvaje en África 19.000 1,0%
España pueblo a pueblo 28.000 1,4%
Aquí hay trabajo26.000 1,2%
La aventura del saber20.000 0,9%
Stanley Tucci recorriendo Italia 18.000 0,8%
Hoteles gourmet33.000 1,3%
El western de la 2 79.000 2,5%
El cazador99.000 1,7%
El cazador182.000 2,1%
Espejo público354.000 14,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 740.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.634.000 22,4%
Love Shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 12.000 0,9%
Alerta Cobra 8.000 0,4%
Alerta Cobra 22.000 1,1%
Alerta Cobra 23.000 1,0%
En boca de todos235.000 7,6%
La mirada crítica168.000 8,9%
El programa de AR291.000 12,8%
Vamos a ver385.000 11,4%
El precio justo 622.000 9,3%
Aruser@s el humorning191.000 12,6%
Aruser@s287.000 13,2%
Al rojo vivo324.000 8,9%
Informativos
La sobremesa del jueves 14 de mayo confirma una tendencia de ligero retroceso en las cabeceras líderes respecto al mismo día de la semana anterior. 'Antena 3 noticias 1' sigue siendo el informativo más visto con 2.153.000 espectadores y un 23,4%, pero pierde 0,5 puntos frente al 23,9% que registró el jueves 7 de mayo. 'Telediario 1', en cambio, mejora su marca: sube 1,0 punto hasta el 15,7%, acortando distancias con Antena 3 aunque sin amenazar el liderazgo. La otra cara la pone 'laSexta noticias 14h', que gana 0,4 puntos hasta el 8,6%, el movimiento positivo más destacado entre las cadenas secundarias en esta franja.
En la noche, el balance semanal es más plano. 'Antena 3 noticias 2' cede 0,2 puntos respecto al jueves anterior y se queda en el 18,1%, mientras que 'Telediario 2' sube ligeramente 0,5 puntos hasta el 12,8%, consolidando la tendencia de recuperación de La 1 ya apuntada en sobremesa. 'Informativos Telecinco 21:00' se mantiene estable en el 8,5%, el mismo share que hace siete días, aunque pierde 70.000 espectadores en términos absolutos. 'laSexta noticias 20h' suma 0,2 puntos hasta el 6,7%, un avance modesto pero en la dirección correcta.
Informativo territorial 1828.000 13,2%
Telediario 11.449.000 15,7%
Informativo territorial 21.074.000 11,8%
Telediario 21.316.000 12,8%
Noticias de la mañana251.000 13,6%
Antena 3 noticias 12.153.000 23,4%
Antena 3 noticias 21.877.000 18,1%
Noticias Cuatro 1592.000 8,3%
El desmarque Cuatro 1377.000 4,2%
Noticias Cuatro 2405.000 5,0%
El matinal102.000 8,2%
Informativos Telecinco 15:00850.000 9,2%
Informativos Telecinco 21:00870.000 8,5%
laSexta noticias 14h710.000 8,6%
laSexta noticias: Jugones526.000 5,7%
laSexta noticias 20h538.000 6,7%