El martes 30 de enero, Cayetano Martínez de Irujo ha visitado el plató de 'Espejo público' para someterse a una entrevista con Susanna Griso. En esta, el jinete española ha repasado algunos temas de actualidad como la huelga de los agricultores franceses, las críticas que han surgido tras hacer público el cartel de la Semana Santa de Sevilla o la denuncia pública de tres mujeres por una presunta agresión sexual contra el director Carlos Vermut.

Xavier Sardà y Jorge Javier Vázquez

En un momento de la entrevista, el duque de Arjona y conde de Salvatierra ha realzado la labor del Rey Felipe VI y la presentadoraen el mes de enero. "A mí me parece vergonzoso. Yo sinceramente. Además, creo que nadie tiene derecho a juzgar la vida de los demás", ha afirmado el jinete.

Asimismo, Cayetano Martínez de Irujo ha utilizado este asunto para lanzar un ataque a Xavier Sardà, Jorge Javier Vázquez y a la prensa del corazón: "Me parece algo bastante torticero y bastante lamentable. Este país ha convertido, yo creo que fue Sardà el que tuvo la culpa de eso, también 'Aquí hay tomate', aquel programa que convirtió el patio de vecindad sano español, de cotilleo sano, en una vergüenza, en una putrefacción, en una destrucción de vidas personales y en una atentado hacia la vida de las personas".

Ha tenido que pedir dinero a un amigo

Por otro lado, ha revelado que el 2023 no ha sido un gran año para él: "Yo estoy desesperado porque he pasado el peor año de mi vida, el 2023. No me da vergüenza decir las cosas. He tenido que pedir dinero a un amigo para pagar las nóminas de diciembre". A su vez, Cayetano Martínez de Irujo ha explicado en el programa de Antena 3 que sus problemas económicos han llegado por la mala situación que vive el campo y la agricultura españoles.