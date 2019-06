Cepeda explica la razón por la que no quiso responder a una pregunta de los fans y se defiende de las críticas

Luis Cepeda, el que fuese concursante de 'OT 2017' en TVE, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días y no solo por el exitoso lanzamiento de "Nuestros principios", la reedición de su primer disco que cuenta ahora con la participación de otros artistas de la talla de India Martínez o Antonio José. El gallego ha recibido un aluvión de críticas por la reacción que tuvo días atrás en un encuentro digital para precisamente presentar este trabajo. La forma en que respondió y lo que le dijo a la periodista que le estaba formulando las preguntas propuestas por los fans provocó que no fuesen pocos los que hayan decidido cargar contra él y poner en entredicho su profesionalidad.

Luis Cepeda en un concierto

Todo empezó cuando la periodista le lanzaba la que parecía una inocente pregunta al artista: "De las nuevas canciones que forman parte del disco, ¿cuál es la primera que compusiste y cuál fue la última?". Esta cuestión no gustó nada a Cepeda, que afirmó no entender por qué sus fans se hacían ese tipo de preguntas. "No me gustan estas preguntas, ¿por qué quieren saber eso? ¿Qué más da", empezó diciendo el chico, para dejar claro que para él "no importa el orden (...) importa lo que digan las letras, si es bonita... si las viven como suyas, nada más".

era necesario poner a la chavala en esa situación??? pic.twitter.com/asInbah3cT — ???????????????? (@tragicalromvnce) 11 de junio de 2019

La incomodidad del artista ante este tipo de cuestiones fue evidente desde el primer minuto, algo que también se replicó en el rostro de la periodista que estaba formulando las preguntas, ya que apenas supo como reaccionar ante este momento. Lo que poco podía esperar él es que pocos minutos después, este momento se iba a viralizar en redes sociales y no iban a ser pocos los internautas que iban a cargar contra él por negarse a responder a una cuestión así y por hacerlo de unos modos más que cuestionables para la mayoría. Las notificaciones del artista se llenaron de infinidad de mensajes contra él y muchos insultos, una actitud que evidentemente este ha querido denunciar públicamente.

La explicación de Cepeda

Viendo la gran cantidad de faltas de respeto recibidas, Luis Cepeda ha decidido responder públicamente y explicar la verdadera razón por la que no quiso responder a la pregunta formulada por la periodista. Lo ha hecho mediante un mensaje en su perfil oficial de Twitter en le que explica que "según el orden de composición se pueden saber muchos aspectos de mi vida privada que evidentemente no me apetece contar". El gallego tiene claro que "la pregunta tenía ese fin" y es por ello que optó por no responderla. En cuanto a los insultos, se muestra resignado, afirmando que "pueden seguir insultando y faltando al respeto que yo seguiré escribiendo para la gente que quiera escuchar".