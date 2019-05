Aitana deja de seguir a Cepeda y borra todas las fotos que tenían juntos en Instagram

Hace meses que los extriunfitos Cepeda y Aitana Ocaña dejaron su noviazgo. Sin embargo, hay una novedad en la relación bautizada por los fans como Aiteda. La expareja se ha dejado de seguir en las redes sociales y Aitana ha decidido borrar todas las fotos que subió cuando estaban juntos. Los fans están debatiendo sobre los posibles acontecimientos que habrían llevado a los cantantes ha querer perder todo tipo de comunicación entre ellos.

Aitana y Cepeda, en 'Operación Triunfo'

Hasta el 26 de mayo quedaban los recuerdos de esa bonita relación plasmada en fotos con dedicatorias de amor en Instagram. Sin embargo, Aitana decidió dejar de seguir a su ex, con quién compartió el concurso que los llevó a la fama. No conforme con eso, la cantante dio un paso más y eliminó todas las fotografías en las que aparecía junto a Luis Cepeda. La reacción del afectado ha sido devolver el unfollow a su expareja, aunque no ha querido borrar sus fotografías.

Ambos están haciendo su vida por separado. Aitana está saliendo con el actor Miguel Bernardeau, que interpreta a Guzmán en 'Élite', y de Cepeda se rumorea que ha rehecho su vida con la influencer Paula Gureta. Sin embargo, parecía que no existía rencor entre la expareja y que serían capaces de llevar una buena relación después de su ruptura. Todavía no se conoce si hay alguna razón de peso por la que la catalana habría decidido eliminar al gallego de su vida, o si simplemente la cantante prefiere tomar distancia para continuar con su nueva etapa.

Cepeda, cansado de las críticas

El exconcursante de 'Operación Triunfo' parece no estar pasando un buen momento. Una broma viral sobre su persona ha terminado por hartar al cantante, que emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter pidiendo que cesaran los comentarios. "Llevo recibiendo este derribo demasiado tiempo. Cansa hasta tal punto de plantearte dejarlo", manifestaba.