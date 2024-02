Por Cèlia Gallego |

El Benidorm Fest ha elegido el tema ganador que representará a RTVE en Eurovisión 2024. Los alicantinos Nebulossa, con su canción "Zorra", se han ganado a pulso el billete a Malmö en una gala disputada hasta el último minuto, pero que no ha estado exenta de polémicas como meteduras de pata de los presentadores o problemas técnicos en las actuaciones. Sin embargo, la más llamativa se ha dado fuera de la retransmisión del evento y ha estado protagonizada por una ex-ganadora del certamen.

Chanel estalla contra el Benidorm Fest

Chanel , representante de Eurovisión hace dos años y primera ganadora del Benidorm Fest, ha sorprendido publicando en su cuenta oficial de Threads un explosivo mensaje cuyo detonante ha sido la actuación deen la gala de este sábado interpretando un 'medley' con varios de sus hits, incluido "Clavaíto", tema que interpreta en su versión original junto a Chanel pero que en esta ocasión el gaditano cantó en solitario. ". Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mi, por supuesto", se lamentaba la intérprete de "Slo-Mo", que no se olvidó de felicitar a Nebulossa por su victoria.

Para más inri, Mateo ya actuó en la primera semifinal del festival y en esa ocasión cantó "tequiero", su tema junto a Vicco, con la tercer clasificada del Benidorm Fest 2023, que a su vez también tuvo la ocasión de cantar "Nochentera". Sin embargo, siguiendo con la inexplicable tradición de no invitar a cantar a los anteriores ganadores (en este caso ganadoras), Blanca Paloma, la vencedora de la pasada edición, tampoco tuvo su hueco ni en las semifinales ni en la final (más allá de entregar el micrófono de bronce a Nebulossa).

Sea como fuere, es evidente que desde la organización no se están sabiendo gestionar las relaciones con las anteriores ganadoras del festival, Chanel y Blanca Paloma, algo especialmente llamativo si vemos el trato que se le da a algunos de los antiguos participantes. Sobre Chanel, se comentaba que era ella la que había decidido desvincularse del certamen por voluntad propia tras su no invitación del pasado año (algo que ahora parece desmentirse), pero lo que está claro es que en el caso de Blanca Paloma no es así.

La respuesta de la organización

Preguntada por Formula TV sobre la polémica durante la rueda de prensa posterior a la gala, María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE, se mostró sorprendida y emplazó a los medios a tratar el tema en la rueda de prensa del domingo. "No he visto nada de lo que me estás hablando. Me lo miro y, como mañana nos vemos, ya te comento lo que corresponda. En cualquier caso, respeto a sus palabras", respondía descolocada la directiva.