Chenoa presentará 'OT 2023' en Amazon Prime Video

Un mes después que Amazon Prime Video revolucionase a los fans de 'Operación Triunfo', al confirmar recuperaría el formato tres años después de su final en Televisión Española, la compañía ya ha elegido a quien será la maestra de ceremonias de la edición 'OT 2023'. Según ha podido saber FormulaTV en exclusiva, será Chenoa, exconcursante de la primera edición, la encargada de ejercer el papel de presentadora.

La que fuera la cuarta clasificada de la primera edición del entonces arrollador talent musical

De este modo, Chenoa sumaría así un nuevo formato a su carrera televisiva, donde actualmente está presente a través de la décima edición de 'Tu cara me suena', formato en el que ya lleva desde que se incorporó como jueza en 2016. No obstante, esta no es la primera vez que la cantante ejerce de maestra de ceremonias, aunque sí sería en su primer gran formato: su última vez en este papel fue a comienzos de este mismo año, cuando Chenoa estuvo a cargo de la gala 'Feliz 2023' de Televisión Española, junto a Rocío Muñoz y Carlos Torres.

Una edición más global

Después de casi tres años desde que los concursantes de 'OT 2020' se despidieran de la audiencia al concluir una edición de lo más atípica con la irrupción del Covid-19 de por medio, Amazon Prime Video confirmaba el pasado 25 de abril el regreso del popular formato, en esta ocasión, a través del streaming.

Con este medio y de la mano de la productora Banijay Iberia, el talent show incluiría la emisión en vivo en toda Latinoamérica, con sus habituales gala semanales y un Canal 24 horas que estaría disponible a través de Youtube. Una nueva etapa para el popular formato español, que estaría más cerca de volver de lo esperado, puesto que la plataforma ya ha confirmado su lanzamiento a finales de este año, bajo el nombre de 'OT 2023.