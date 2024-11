Chenoa presentará 'The Floor', cogiendo el testigo de Manel Fuentes tras saltar de Antena 3 a La 1

Por Almudena M. Lizana |

Radiotelevisión Española ya ha elegido a la persona que presentará 'The Floor', el nuevo concurso semanal para el prime time de La 1. El ente público ha confiado en la carismática Chenoa, que se pondrá al frente de este formato producido por RTVE en colaboración con Satisfaction Iberia, cogiendo el testigo de Manel Fuentes, el presentador de este concurso en su etapa en Antena 3, antes de saltar a La 1.

Manel Fuentes, presentador de 'The Floor' en Antena 3

La cantante y artista, concurso en el que quedó en cuarta posición. Además, en los últimos años, Chenoa ha sido colaboradora del espacio de La 1 ' La noche D ' (2022) y ha presentado también especiales de Navidad en RTVE como 'Feliz 2021' y 'Feliz 2023'.

Más allá de su papel como colaboradora o presentadora en los especiales navideños, Chenoa se estrenó como presentadora hace un año en Prime Video con el retorno de 'Operación Triunfo', logrando una gran acogida por parte de los espectadores gracias a su carisma y el cariño con el que trataba a los concursantes.

Etapas de 'The Floor'

'The Floor' es un formato original de Países Bajos creado y distribuido por Talpa Studios que en España tuvo una primera temporada en Antena 3. Se estrenó en septiembre de 2023 y tan solo un año después, RTVE, al igual que hizo recuperando de Movistar Plus+ 'That's My Jam', repescó en Antena 3 este concurso, entonces producido por Mediacrest.