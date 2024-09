RTVE aprueba la edición con famosos de 'Maestros de la costura' y la compra de 'The Floor'

Por Joan Centelles Martínez |

Este jueves 5 de septiembre el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la producción de dos formatos de entretenimiento que llegarán al prime time de la parrilla de La 1. Unos formatos ya conocidos por la audiencia: 'Maestros de la costura', aunque esta vez se tratará de una versión 'Celebrity', que ha encargado a Shine Iberia; y 'The Floor', que pesca de Antena 3 después de una primera temporada presentada por Manel Fuentes y que producirá en colaboración con Satisfaction Iberia.

'The Floor' en su etapa en Antena 3

Por un lado,. Tras seis ediciones con anónimos, que comenzaron en 2018, el talent de costura y moda pondrá por primera vez a prueba los conocimientos en la aguja y el hilo de los celebrities. Algo que aclara RTVE es que

Actores, cantantes, modelos o presentadores tendrán que impresionar con sus diseños a Palomo Spain, María Escoté y Lorenzo Caprile, que repetirán como jueces al igual que en la versión de anónimos. Aunque ellos volverán al formato, por el momento no se especifica el regreso de Raquel Sánchez Silva, que ha ejercido de maestra de ceremonias de todas las ediciones de anónimos hasta la fecha. Lo que también se repetirá en 'Maestros de la costura Celebrity' será la mecánica clásica de su versión matriz: dos pruebas de plató más una por equipos en el exterior.

'The Floor', nueva etapa en RTVE

Por otro lado, RTVE también apostará por el entretenimiento de la mano de 'The Floor'. Al igual que hizo recuperando de Movistar Plus+ 'That's My Jam', la cadena pública ha repescado en Antena 3 el concurso que presentó Manel Fuentes y que contó con una única temporada, emitida entre septiembre y octubre de 2023. Producido en su anterior etapa por Mediacrest, 'The Floor' contará con la producción de Satisfaction Iberia en esta nueva andadura en la cadena pública.

El formato repetirá la estructura principal de su anterior etapa: en cada entrega, 100 concursantes lucharán por ganar territorio en un gigantesco tablero led dividido en 100 casillas. El concurso de estrategias y preguntas es un formato de éxito internacional, que se ha vendido a 15 países en el último año. 'The Floor' aterrizará al prime time de La 1 y, por el momento, al igual que 'Maestros de la costura Celebrity', se desconoce quién se pondrá a los mandos del formato en esta nueva andadura en la cadena pública.