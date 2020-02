El divertido lapsus de Chiqui con Pablo Iglesias en 'Sálvame': "¡No me jodas!"

Este jueves 20 de febrero 'Sálvame' emitió una nueva entrega de "Chiquinforme Semanal", la sección en la que Chiqui se mete en la piel de una reportera y sale a la calle a entrevistar a distintas personas sobre asuntos de actualidad, desde una perspectiva cómica y divertida. Esta vez se trasladó con el equipo al Congreso de los Diputados con una clara misión: localizar a Pedro Sánchez y Pablo Casado para conseguir que se pongan de acuerdo de una vez por todas.

Chiqui entrevistando a Pablo Iglesias

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' vestía una camiseta en la que un corazón enmarcaba a Sánchez y Casado apelando a la necesidad de que se hagan amigos. La mayoría de los políticos no se paraba a atender sus preguntas, como Ana Pastor, la Vicepresidenta 2º del Congreso, que evadió la siguiente cuestión de la colaboradora: "¿Qué podemos hacer para desbloquear las instituciones?".

Chiqui no encontraba a las personas que quería, pero no sabía que su suerte estaba a punto de cambiar. Pudo hacerle una pequeña entrevista a Pablo Iglesias, Vicepresidente 2º del Gobierno, a través de la ventanilla del coche de su chófer. Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y le felicitó por su futura paternidad cuando, en realidad, ha sido padre recientemente: "¡Enhorabuena, que vas a ser papá otra vez!". "¡No me jodas!", respondió el político riendo con cara de asombro.

El problema de la agricultura

Desliz aparte, Chiqui le preguntó por el problema de la agricultura al líder de Unidas Podemos, que respondió diciendo que había que prestar atención a las manifestaciones: "Es fundamental escucharles e intervenir en la cadena alimentaria. Gracias a que se están movilizando, se está tomando conciencia social y este gobierno tiene que responder". La colaboradora también entrevistó a algunos manifestantes vinculados al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) sobre qué hacer para que Sánchez y Casado se hagan amigos. "Pues incorporar al trabajo a estos 34 trabajadores que están en la calle, y después que se tomen una copita o que hagan lo que quieran", respondieron con rotundidad.