Chiqui ('GH 10') detalla los motivos de su ruptura con Borja: "He tenido miedo por mí y por mis hijas"

Almudena Martínez, conocida como Chiqui, visitó el 28 de diciembre el 'Sábado deluxe' tras finalizar su matrimonio con Borja Navarro, su pareja desde hace más de 10 años y con el que tiene dos hijas en común. Ya había adelantado María Patiño la noticia en 'Sálvame', argumentando que los motivos de la separación eran "muy delicados". La ex gran hermana lo confirmó a través de su cuenta de Instagram: "Es cierto, por el bien de mis hijas y mío".

María Patiño abraza a Chiqui al llegar al 'Sábado Deluxe'

La concursante de 'Gran Hermano 10' acudió al programa conducido por María Patiño para informar de los motivos de su separación. Se emocionó al recibir una cálida acogida por parte de la presentadora y el público. Almudena Martínez explicó que llevaba 5 años aguantando una situación muy difícil, de la cual no ha querido aportar muchos detalles, aunque sí aclaró ciertas cosas: "Lo he pasado muy mal. He aguantado mucho por mis hijas, pero desde aquí quiero decir que no se debe aguantar ni tolerar nada ni por los hijos porque no es bueno para ellos".

"He tenido miedo por mí y por mis hijas", contaba entre lágrimas la exconcursante del reality, que admitía sentirse una mujer liberada y feliz tras la ruptura y gracias al tratamiento psicológico que esta recibiendo. "A mí no me quería, pero creo que a sus hijas tampoco", relataba la invitada del 'Sábado Deluxe', también confirmaba que su expareja se había metido con su físico en más de una ocasión.

Un matrimonio muy complicado

Su relación había pasado por toda clase de altibajos y consiguieron superar baches de todo. El más grande de ellos fue cuando se habló de una supuesta infidelidad por parte de él al flirtear con varias mujeres por Internet. La pareja se reconcilió en directo y parecía estar más fuerte que nunca, pero parece que no todo era oro lo que relucía en su felicidad.