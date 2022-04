Chiquito de la Calzada ha sido siempre uno de los cómicos españoles más queridos por la audiencia. Sus míticas frases han quedado para la posteridad y el recuerdo de toda una generación que disfrutaba con sus apariciones en televisión. En Málaga han querido rendirle un homenaje de lo más curioso en forma de semáforo.

Los alumnos y profesores de FP de las Escuelas Ave María han desarrollado un semáforo cuyo muñeco recrea algunas de las posturas de Chiquito de la Calzada a la vez que se escuchan sus expresiones más características. El Ayuntamiento de Málaga se puso en contacto con los ciclos de automoción y electrónica, a quienes les encargaron este proyecto que se aprobó en mayo de 2021. Después de un mes y medio de trabajo, el resultado fue presentado el 5 de abril en el Aula Magna de las Escuelas.

Lo más curioso del semáforo ya no es que pronuncie las frases del cómico malagueño, sino que se mueve del cubilete rojo al verde, lo cual ha supuesto que, al no ser fijos, hubiera que realizar una modificación por matrices de led programables. Durante la fase roja, que dura 40 segundos, algunas de las frases que se escuchan son: "Quietorrr, te voy a poner una multa que no te la va a quitar ni Perry Manso. Relájate, eres un torpedo. ¿Te das cuen? Usted se mueve más que los precios. Que me voy a cagar en tus muelas", "no puedo, no puedo, no puedo" o "¡cobarde! ¡Fistro! ¡Pecador!".

Cuando llega el turno de la fase verde, de 60 segundos, la voz de Chiquito de la Calzada avisa a los viandantes de que ya pueden pasar. "¡Al atáquerrr! Hasta luego, Lucas. Siete caballos vienen de Bonanza" son algunas de las gracias del cómico que se escuchan y que se suman a otras como "no te digo trigo por no llamarte Rodrigo" o "¡no pase, nooorr, que pasan los coches a 160 kilómetros por hora".

No controlará el tráfico

Pese a tratarse de un semáforo, el Ayuntamiento de Málaga ha asegurado que no se utilizará para regular el tráfico, sino que su función es meramente ornamental. Además, señalaron que una de las razones es que podría llegar a confundir a los peatones con discapacidad visual. De momento, no tiene una ubicación fija, aunque aseguran que será por la zona de Echevarría de Huelin y que constará de un regulador para subir y bajar el volumen y procurar no molestar a los vecinos.