Paz Padilla, comedida ante la polémica de Chiquito de la Calzada, da otro discurso sobre el amor

Paz Padilla vuelve a acaparar todas las miradas por su ausencia en el homenaje a Chiquito de la Calzada. La humorista, que fue gran amiga del malagueño y luchó para que le otorgaran la medalla de Andalucía, no quiere entrar en polémicas por este tema y se mantiene totalmente callada sobre un asunto en el que ha sido señalada y criticada. La actriz ha sido preguntada varias veces en 'Sálvame' sobre su opinión acerca de la controversia pero ella se limita a poner en valor la fuerza del amor, al igual que hizo con la polémica de Rocío Flores y Rocío Carrasco.

Paz Padilla se emociona hablando de Chiquito de la Calzada en 'Sálvame'

"Chiquito fliparía", dijo Padilla refiriéndose a la escultura que han levantado en su honor en Málaga en un homenaje organizado por la Asociación del Humorismo Español (ASHUMES) . Unas palabras a las que respondía Toni Antonio, presidente de esta asociación. "Pues me imagino que fliparía, por supuesto. ¡Preguntadle a Paz Padilla! A ver si ella habla, que ella no habla. Ella es mucho más amiga que yo de Chiquito, yo trabajé con Chiquito dos años, ella muchos más", exclamaba el humorista en tono totalmente irónico.

Al oír este mensaje de Antonio, Carmen Alcayde se dirigía a la presentadora con varias preguntas al respecto, pero Padilla optaba por ni contestar a su compañera, cerrando los ojos y mirando hacia arriba. Tras recomponerse, se ponía en el centro del plató de 'Sálvame' y dejaba claro que, a pesar de que "el amor parece que no puede con todo", "el amor siempre perdura". "Nadie va a cuestionar mi amor, porque el amor no se mide, no se sabe si son 600 ml o 3 km, el amor se siente, el amor blanco puro, el incondicional", afirmaba la presentadora emocionada, un discurso que remataba con un "Chiquito, te quiero con locura", para demostrar que su cariño hacia el humorista va por encima de todo.

Toni Antonio y sus duras críticas hacia 'Sálvame'

El cómico ha sido preguntado por el equipo de 'Sálvame' sobre su posición en la polémica del homenaje a Chiquito de la Calzada y Toni Antonio no ha dudado en criticar duramente al espacio de Telecinco. "No hacéis más que mentir, insultar... Hacéis vuestro periodismo y yo hago mi trabajo desde hace 45 años, viviendo de algo muy importante, que es hacer reír" contestaba Antonio, no sin antes aprovechar la ocasión para pedir una silla en el programa: "Cuando queráis hablar, me llamáis, me siento en una silla y cobro", concluía.