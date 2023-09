Por Almudena M. Lizana |

El 4 de septiembre de 2023, informábamos en exclusiva en FormulaTV sobre las negociaciones de Gustavo Guillermo, el chófer de María Teresa Campos, para entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP 8'. Sin embargo, tal y como contábamos también, el fichaje del conductor podría estar en peligro debido al fallecimiento de la comunicadora, complicando que concursase en el reality de Telecinco.

'Espejo público'

Tan solo nueve días después, Gema López ha contado en ' Espejo público ' lo último que le ha llegado sobre este asunto mientras debatía con Luis Pliego, director de Lecturas, sobre lo que

"Este señor dice que él es anónimo, no podemos hablar de él. Ha demandado a varias medios por incluso contar cosas de él, a pesar de haber vendido dos exclusivas por lo que sé", decía Pliego. "¿Va a hablar?", le preguntaba López, obteniendo un sí por parte del director de la revista. "Sonó que iba a participar en un reality y me está llegando que no", añadía Pliego.

No es el momento

"Las últimas informaciones que a mí me han llegado respecto a eso es que el hecho de que haya fallecido María Teresa Campos le ha hecho frenar porque cree que no es el momento, pero los momentos pasan, eh", decía Gema López, contando cómo Gustavo se ha caído de la lista de concursantes de 'GH VIP 8'. "Él había escuchado la propuesta y había empezado a negociar una buena cantidad de dinero", apostillaba también Miquel Valls.