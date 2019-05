Christine Baranski ('The Good Wife') quiere evitar el estereotipo de "mujer que por ser poderosa es una zorra"

A los 67 años, Christine Baranski ha conseguido ser uno de los rostros televisivos del momento por su papel como Diane Lockhart, primero en 'The Good Wife' y después en su propio spin-off, 'The Good Fight'. Hasta llegar a ese momento ha tenido una dilatada carrera en la que ya se destacó, aunque nunca en un papel protagonista, tal y como ha repasado en una charla sobre el oficio de actriz organizada por The Hollywood Reporter.

Christine Baranski es Diane Lockhart en 'The Good Fight'

Con su paradigmático ejemplo, Baranski pretende ilustrar cómo ha evolucionado el oficio de actriz y el tipo de papeles que se reservaba a las mujeres hace años. Y es que, cuando por fin dio el salto a la televisión con 41 años, toda su carrera se centró en ser una actriz de reparto. Como tal, logró un premio Emmy y el reconocimiento del público, sobre todo en sitcoms como 'Cybil', 'Frasier' o 'The Big Bang Theory'.

Sin embargo, en todo momento fue una actriz secundaria. Incluso lo fue en 'The Good Wife', aunque esta serie le dio la oportunidad de protagonizar 'The Good Fight'. "He conseguido la más alta posición en mi carrera y fue a los 60. Estos son los mejores años de mi carrera", ha afirmado Baranski, que no comprende por qué no confiaron antes en ella para un papel protagónico: "Sigo siendo igual de fuerte, confiable y profesional".

Misión cumplida

"Finalmente soy una mujer en un puesto de liderazgo, tras todo este tiempo", se regocijaba la actriz, que está comprobando cómo cada vez se crean papeles femeninos más complejos, algo que, según sus palabras, "venía haciendo falta desde hace mucho". Este desarrollo lo achaca al signo de los tiempos: "Las mujeres de esta época son poderosas, y me gusta eso de este momento. Estoy actuando para una televisión que refleja eso. Es un punto álgido en el que mujeres con mucha autoridad tienen su tiempo en pantalla".

Roles a evitar

Por el contrario, tras haber logrado llegar a interpretar a la abogada de férreas convicciones en la serie de CBS, tiene claro qué papel no aceptaría: "No quiero hacer de la típica zorra excéntrica. No quiero hacer de la mujer que, por el hecho de ser poderosa, es una zorra. Todos esos estereotipos sobre mujeres mayores". De momento, sigue ejerciendo de abogada en Chicago en la cuarta temporada de 'The Good Fight', cuyo estreno se producirá previsiblemente en torno a la primavera de 2020 en CBS All Access.