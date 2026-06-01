'Supervivientes' lidera con un 13,1% y 'Anatomía de...' sube a un 6,9% con Lola Flores

Por Redacción |

Noche de domingo favorable para Telecinco con una nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que encara ya su recta final. El reality de Mediaset España mejora claramente sus resultados y firma un 13,1% de cuota de pantalla, ganando 1,4 puntos respecto a la semana anterior. Sin embargo, el formato sigue sin recuperar la barrera del millón de espectadores, una cifra que no alcanza desde el pasado 12 de abril.

La segunda posición es para el cine de La 1, que logra una de sus mejores noches recientes gracias a "El especialista". La película protagonizada por Ryan Gosling reúne a cerca de un millón de espectadores y registra un 9,6% de share, mejorando en 1,3 puntos el resultado obtenido por el desenlace de 'Barrio Esperanza' hace apenas una semana.

El tercer puesto vuelve a ser para 'Una nueva vida', que se consolida como la oferta más estable de la noche dominical. La ficción turca de Antena 3 repite exactamente los mismos registros que hace siete días, tanto en cuota de pantalla como en número de espectadores, demostrando una gran fidelidad por parte de su audiencia.

Entre las subidas de la noche destaca también 'Anatomía de...'. El espacio de laSexta, que esta semana estuvo dedicado a la polémica fiscal que protagonizó Lola Flores, alcanza un 6,9% de share y reúne a 768.000 espectadores, mejorando en seis décimas el dato cosechado en el estreno de temporada, que estuvo centrado en Jesús Gil.

Por su parte, 'Cuarto milenio' mantiene su fortaleza en Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez firma igualmente un 6,9% de cuota de pantalla, conserva el mismo número de espectadores que la semana anterior y suma tres décimas de share.

La noche deja también una alegría para La 2. 'Me meto en un jardín', el nuevo formato de Mercedes Milá, mejora ligeramente los resultados de su estreno y alcanza un 4,7% de cuota de pantalla con más de medio millón de espectadores. En esta ocasión, la periodista conversó con sor Lucía Caram, logrando incrementar una décima el dato de la semana pasada y confirmando la buena acogida inicial del programa en la cadena pública.

Mamen Mendizábal en 'Anatomía de...' sobre Lola Flores

Prime time

La 1

Película de la semana El especialista (2023) 976.000 9,6%

La 2

Imprescindibles313.000 2,9% Cine Soy rebelde 313.000 2,9% Me meto en un jardín Sor Lucía Caram 506.000 4,7% Tesoros de la tele Especial Rocío Jurado 229.000 3,6%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 942.000 8,4% Una nueva vida795.000 9,5%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21516.000 4,9% Cuarto milenio673.000 6,9%

Telecinco

Supervivientes: conexión Honduras979.000 13,1%

laSexta

Anatomía de... La peseta de Lola 768.000 6,9% Anatomía de... El día que mataron a Miguel Bosé 456.000 4,7% Anatomía de... El robo del códice 199.000 3,3%

Sylvester Stallone y Scott Eastwood en "Doble espionaje"

Late night

La 1

Cine Doble espionaje 283.000 5,6% Cine 2 Lobos sucios 107.000 5,0%

La 2

Una chica de ensueño: la creación de Marilyn Monroe61.000 2,7%

Antena 3

Una nueva vida156.000 6,0%

Cuatro

Cuarto milenio188.000 5,5%

Telecinco

Gran Madrid Show148.000 8,6%

laSexta

Anatomía de... La estafa paralímpica 83.000 2,8% La casa del juego de PokerStars25.000 1,5%

Sharon Stone, Stephen Dorff y Kristen Stewart en "La casa (Cold Creek Manor)"

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde El marido de mi hermana 957.000 10,9% Sesión de tarde 2 Novio de alquiler 856.000 10,2% Sesión de tarde 3 El paraíso del amor 715.000 8,6% Aquí la Tierra1.018.000 11,1%

La 2

Saber y ganar: fin de semana348.000 3,9% Grandes documentales226.000 2,6% Into the blue236.000 2,7% Historias de primavera232.000 2,7% Los recién llegados de la naturaleza Río, la cría de nutria gigante 208.000 2,5% Esta es mi tierra146.000 1,8% De tapas por España Lugo: descubre la belleza del verde paisaje gallego 201.000 2,4% La gran aventura de la lengua española243.000 2,5%

Antena 3

Multicine Una vida secreta 1.196.000 13,6% Multicine 2 Deseo ardiente 805.000 9,6% Multicine 3 Historia de un escándalo 545.000 6,4%

Cuatro

Home cinema The doorman 727.000 8,2% Home cinema 2 La casa (Cold Creek Manor) 623.000 7,5%

Telecinco

Fiesta662.000 7,7%

laSexta

La Roca409.000 4,8%

Mañana

La 1

Agrosfera130.000 16,8% Viaje al centro de la tele Especial música sí, éxitos nacionales 204.000 7,6% Viaje al centro de la tele Tu mejor versión 284.000 9,3% Viaje al centro de la tele Especial Un, dos, tres... 336.000 9,3% D Corazón668.000 11,2%

La 2

Fortalezas asediadas Acre: el choque de los titanes 26.000 2,8% Los conciertos de la 2 Música medieval para rebeldes sin causa 28.000 2,0% Medina38.000 1,9% Buenas noticias TV56.000 2,6% Shalom42.000 1,8% Últimas preguntas74.000 3,0% El día del Señor192.000 6,6% Santa misa200.000 6,8% Pueblo de Dios Un abrazo de altura 121.000 4,0% España pueblo a pueblo Aledo-la aldea de San Nicolás-Villajoyosa 103.000 3,0% Flash moda80.000 2,1% El escarabajo verde Una odisea alimentaria 70.000 1,6% RTVE responde48.000 0,9% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista111.000 1,6% Saber y ganar: fin de semana123.000 1,4%

Antena 3

Los más...73.000 4,3% Los más... Ataques de risa 73.000 4,3% Centímetros cúbicos98.000 3,8% Mask singer: adivina quién canta164.000 5,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de arroz, zanahoria y guisantes 280.000 6,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Albóndigas al chocolate 519.000 10,6% La ruleta de la suerte1.039.000 14,9%

Cuatro

Love shopping TV11.000 1,6% ¡Toma salami! Typical Spanish 5.000 0,7% ¡Toma salami! Dando el cante 15.000 1,7% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 2002? 37.000 3,1% Volando voy Sierra de Segura, Cazorla y las Villas (Jaén) 162.000 9,0% Volando voy Sierra de Grazalema 294.000 10,8% Viajeros Cuatro Cádiz 331.000 10,2% Viajeros Cuatro Baja California 446.000 10,1%

Telecinco

Enforma10.000 1,3% Love shopping TV10.000 1,1% Got Talent España132.000 6,5% El precio justo155.000 5,0% El precio justo298.000 7,3% El precio justo477.000 7,1%

laSexta

Equipo de investigación La fiebre verde 54.000 6,0% Aruser@s weekend158.000 8,3% Equipo de investigación La droga de la crisis 194.000 6,7% Equipo de investigación El cártel del Estrecho 217.000 6,6% Equipo de investigación La ruta del hachís 261.000 5,9%

Informativos

La sobremesa del domingo cierra con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' como líder indiscutible, aunque con un retroceso notable respecto al domingo anterior: baja 1,6 puntos, del 21,7% al 20,1%, y pierde más de 100.000 espectadores. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' remonta con claridad: sube 0,6 puntos hasta el 14,0% y gana 80.000 espectadores, su mejor dato reciente en esta franja. 'Noticias Cuatro 1' es la otra gran caída del día, con un descenso de 1,5 puntos hasta el 8,4%, alejándose del entorno del 10% que rozó hace siete días.

En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde 0,8 puntos respecto al domingo pasado y cae hasta el 7,6%, su peor registro semanal en esta comparativa. 'laSexta noticias 20h', en cambio, mejora 0,6 puntos y alcanza el 7,3%, recortando distancias con Telecinco. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con solidez y sube 0,7 puntos hasta el 13,2%, consolidando su liderazgo nocturno con holgura.

La 1

Fin de semana 24h82.000 13,3% Fin de semana 24h240.000 15,1% Teled. fin semana 11.230.000 14,0% Teled. fin semana 21.133.000 11,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.768.000 20,1% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.321.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1573.000 8,4% El desmarque Cuatro 1454.000 5,2% Noticias Cuatro 2564.000 6,6%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00710.000 8,1% Informativos Telecinco 21:00751.000 7,6%

laSexta

laSexta noticias 14h491.000 7,3% La Sexta deportes 1447.000 5,3% laSexta noticias 20h625.000 7,3% La Sexta deportes 2357.000 3,5%

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