'Supervivientes' lidera con un 13,1% y 'Anatomía de...' sube a un 6,9% con Lola Flores

Audiencias Domingo 31 de Mayo de 2026
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Noche de domingo favorable para Telecinco con una nueva gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras', que encara ya su recta final. El reality de Mediaset España mejora claramente sus resultados y firma un 13,1% de cuota de pantalla, ganando 1,4 puntos respecto a la semana anterior. Sin embargo, el formato sigue sin recuperar la barrera del millón de espectadores, una cifra que no alcanza desde el pasado 12 de abril.
La segunda posición es para el cine de La 1, que logra una de sus mejores noches recientes gracias a "El especialista". La película protagonizada por Ryan Gosling reúne a cerca de un millón de espectadores y registra un 9,6% de share, mejorando en 1,3 puntos el resultado obtenido por el desenlace de 'Barrio Esperanza' hace apenas una semana.
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El tercer puesto vuelve a ser para 'Una nueva vida', que se consolida como la oferta más estable de la noche dominical. La ficción turca de Antena 3 repite exactamente los mismos registros que hace siete días, tanto en cuota de pantalla como en número de espectadores, demostrando una gran fidelidad por parte de su audiencia.
Entre las subidas de la noche destaca también 'Anatomía de...'. El espacio de laSexta, que esta semana estuvo dedicado a la polémica fiscal que protagonizó Lola Flores, alcanza un 6,9% de share y reúne a 768.000 espectadores, mejorando en seis décimas el dato cosechado en el estreno de temporada, que estuvo centrado en Jesús Gil.
Por su parte, 'Cuarto milenio' mantiene su fortaleza en Cuatro. El programa presentado por Iker Jiménez firma igualmente un 6,9% de cuota de pantalla, conserva el mismo número de espectadores que la semana anterior y suma tres décimas de share.
La noche deja también una alegría para La 2. 'Me meto en un jardín', el nuevo formato de Mercedes Milá, mejora ligeramente los resultados de su estreno y alcanza un 4,7% de cuota de pantalla con más de medio millón de espectadores. En esta ocasión, la periodista conversó con sor Lucía Caram, logrando incrementar una décima el dato de la semana pasada y confirmando la buena acogida inicial del programa en la cadena pública.
Prime time
Película de la semana 976.000 9,6%
Imprescindibles313.000 2,9%
Cine 313.000 2,9%
Me meto en un jardín 506.000 4,7%
Tesoros de la tele 229.000 3,6%
Antena 3 presenta 942.000 8,4%
Una nueva vida795.000 9,5%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21516.000 4,9%
Cuarto milenio673.000 6,9%
Supervivientes: conexión Honduras979.000 13,1%
Anatomía de... 768.000 6,9%
Anatomía de... 456.000 4,7%
Anatomía de... 199.000 3,3%
Late night
Cine 283.000 5,6%
Cine 2 107.000 5,0%
Una chica de ensueño: la creación de Marilyn Monroe61.000 2,7%
Una nueva vida156.000 6,0%
Cuarto milenio188.000 5,5%
Gran Madrid Show148.000 8,6%
Anatomía de... 83.000 2,8%
La casa del juego de PokerStars25.000 1,5%
Sobremesa y tarde
Sesión de tarde 957.000 10,9%
Sesión de tarde 2 856.000 10,2%
Sesión de tarde 3 715.000 8,6%
Aquí la Tierra1.018.000 11,1%
Saber y ganar: fin de semana348.000 3,9%
Grandes documentales226.000 2,6%
Into the blue236.000 2,7%
Historias de primavera232.000 2,7%
Los recién llegados de la naturaleza 208.000 2,5%
Esta es mi tierra146.000 1,8%
De tapas por España 201.000 2,4%
La gran aventura de la lengua española243.000 2,5%
Multicine 1.196.000 13,6%
Multicine 2 805.000 9,6%
Multicine 3 545.000 6,4%
Home cinema 727.000 8,2%
Home cinema 2 623.000 7,5%
Fiesta662.000 7,7%
La Roca409.000 4,8%
Mañana
Agrosfera130.000 16,8%
Viaje al centro de la tele 204.000 7,6%
Viaje al centro de la tele 284.000 9,3%
Viaje al centro de la tele 336.000 9,3%
D Corazón668.000 11,2%
Fortalezas asediadas 26.000 2,8%
Los conciertos de la 2 28.000 2,0%
Medina38.000 1,9%
Buenas noticias TV56.000 2,6%
Shalom42.000 1,8%
Últimas preguntas74.000 3,0%
El día del Señor192.000 6,6%
Santa misa200.000 6,8%
Pueblo de Dios 121.000 4,0%
España pueblo a pueblo 103.000 3,0%
Flash moda80.000 2,1%
El escarabajo verde 70.000 1,6%
RTVE responde48.000 0,9%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista111.000 1,6%
Saber y ganar: fin de semana123.000 1,4%
Los más...73.000 4,3%
Los más... 73.000 4,3%
Centímetros cúbicos98.000 3,8%
Mask singer: adivina quién canta164.000 5,2%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 280.000 6,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 519.000 10,6%
La ruleta de la suerte1.039.000 14,9%
Love shopping TV11.000 1,6%
¡Toma salami! 5.000 0,7%
¡Toma salami! 15.000 1,7%
¡Toma salami! 37.000 3,1%
Volando voy 162.000 9,0%
Volando voy 294.000 10,8%
Viajeros Cuatro 331.000 10,2%
Viajeros Cuatro 446.000 10,1%
Enforma10.000 1,3%
Love shopping TV10.000 1,1%
Got Talent España132.000 6,5%
El precio justo155.000 5,0%
El precio justo298.000 7,3%
El precio justo477.000 7,1%
Equipo de investigación 54.000 6,0%
Aruser@s weekend158.000 8,3%
Equipo de investigación 194.000 6,7%
Equipo de investigación 217.000 6,6%
Equipo de investigación 261.000 5,9%
Informativos
La sobremesa del domingo cierra con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' como líder indiscutible, aunque con un retroceso notable respecto al domingo anterior: baja 1,6 puntos, del 21,7% al 20,1%, y pierde más de 100.000 espectadores. En el lado contrario, 'Telediario fin de semana 1' remonta con claridad: sube 0,6 puntos hasta el 14,0% y gana 80.000 espectadores, su mejor dato reciente en esta franja. 'Noticias Cuatro 1' es la otra gran caída del día, con un descenso de 1,5 puntos hasta el 8,4%, alejándose del entorno del 10% que rozó hace siete días.
En la noche, el movimiento más llamativo lo protagoniza 'Informativos Telecinco 21:00', que pierde 0,8 puntos respecto al domingo pasado y cae hasta el 7,6%, su peor registro semanal en esta comparativa. 'laSexta noticias 20h', en cambio, mejora 0,6 puntos y alcanza el 7,3%, recortando distancias con Telecinco. 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con solidez y sube 0,7 puntos hasta el 13,2%, consolidando su liderazgo nocturno con holgura.
Fin de semana 24h82.000 13,3%
Fin de semana 24h240.000 15,1%
Teled. fin semana 11.230.000 14,0%
Teled. fin semana 21.133.000 11,2%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.768.000 20,1%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.321.000 13,2%
Noticias Cuatro 1573.000 8,4%
El desmarque Cuatro 1454.000 5,2%
Noticias Cuatro 2564.000 6,6%
Informativos Telecinco 15:00710.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:00751.000 7,6%
laSexta noticias 14h491.000 7,3%
La Sexta deportes 1447.000 5,3%
laSexta noticias 20h625.000 7,3%
La Sexta deportes 2357.000 3,5%