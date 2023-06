La cita de 'First Dates' que ha durado menos de un minuto en pantalla: "No la soporto"

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Menudo encuentro hemos presenciado en 'First Dates' en el episodio del 7 de junio de 2023. El primero de los participantes en ser presentado ha sido Eloy, un hombre de 44 años que trabajó adiestrando perros en la unidad canina del ejército durante 6 años, y así se presenta él, como si tal cosa fuese un rasgo de personalidad.

Aunque nunca le haya ido muy bien en el amor, ahora está buscando una relación formal y tiene muy claro con que tipo de persona: "", apunta., una mujer de 40 años a la que tampoco le ha ido bien en las relaciones. Así lo dice en el vídeo de presentación que le había enviado al programa: "".

Desde el primer instante en que lo vio, Mercedes se sintió cero atraída por Eloy. Cuando estaban sentados en la barra del restaurante, lugar donde los participantes tienen el primer encuentro, ambos estaban tan distantes que hasta tuvo que acudir una de las camareras, Laura Boado, para que empezasen a conversar. Mercedes dejó claro luego detrás de las cámaras, y en más de una ocasión, cuál era el motivo de la falta de atracción: "Lo que no me llama la atención suyo es, por ejemplo, que no tenga pelo. No me gustan los hombres así. Calvos".

Laura Boado y Matías Roure, camareros de 'First Date', despidiendo a los participantes

Así se lo hizo saber al hombre, sin tapujos, apenas un minuto después de sentarse en la mesa: "Tu eres muy agradable y tal, pero no me atraes físicamente la verdad. Porque no me gustan los hombres calvos, la verdad. Perdón por la expresión". Los comentarios pasivo-agresivos continuaron clavándose en sus pechos como puñales cuando él le responde: "A mí me gustan delgadas", comentaba él. Ella le dice entonces que se siente incómoda y no quiere seguir ahí.

Apenas habiendo probado su cena, Eloy llama a la camarera, le informa de que se quieren ir y se levanta de la mesa. "No la soporto", le dice el hombre a Matías Roure, otro de los camareros, cuando este le pregunta qué ha pasado. Después de hablar con los camareros de por qué la cita no ha funcionado, ambos se retiran con la promesa de que podrán volver al programa a tener una cita con otra persona.

¿Estrategia del programa?

Viendo que era evidente que el perfil de él no iba a ser de el agrado de ella, uno no puede dejar de pensar que el programa tomó la decisión de emparejar a dos personas incompatibles a propósito. El presentador, Carlos Sobera, decía al principio de la cita que esta "había empezado mal porque Mercedes no había visto en Eloy al hombre que esperaba ver" y que ella no debería dejarse llevar por la primera impresión. Pero, ¿seguro que hay buenas intenciones detrás de la elección del programa? Sea como sea, lo que queda claro es que la cita nos ha proporcionado un poco de show, nos ha permitido disfrutar de forma sana de una pequeña dosis de miseria humana y, sobre todo, ha conseguido que el programa dé de que hablar.