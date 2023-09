Por Beatriz Prieto |

La tarde del jueves 7 de septiembre, en el marco del FesTVal, el streamer TheGrefg presentó el regreso del mítico concurso 'Un, dos, tres... responda otra vez', en esta ocasión, a través de Twitch. Un concurso cuya emisión será el jueves 19 de octubre a través del canal del murciano, tal y como confirmaron en una presentación en la que anunciaron tanto los primeros concursantes como sus claves.

TheGrefg y su equipo presentan la renovada Ruperta del regreso del 'Un, dos, tres'

Para el proyecto,, responsable del formato original, el cual "ha sido y es una de las marcas más importantes de la tele", hasta el punto de que "hemos tenido audiencias de 28 millones de espectadores". ". Twitch se ha convertido en un canal y estamos en el mismo nivel sin competir con otras cadenas", resaltó Ibáñez.

"Os prometo que va a merecer mucho la pena", aseguraba por su parte TheGrefg, quien reconoció que nunca había visto el programa original, "pero la gente de mi alrededor me hizo ver la gran oportunidad que me estaban ofreciendo". "Estoy queriendo aprovechar todo esto con mucho entusiasmo", declaró el streamer. "Yo sí que lo vi, llevo quince años en la televisión lineal y me encargo de traer el formato a Twitch en la adaptación", señaló por su parte el también streamer y director de fotografía, Polipol.

Los primeros concursantes

Sobre el funcionamiento del programa, Ibáñez desveló que contarían con "tres parejas de famosos", de los cuales solo desvelaron "tres únicamente": la streamer y presidenta del Saiyans, el Club de Fútbol de The Grefg, Lluna Clark; Gemita (Gemma Gallardo), presidenta de Porcinas FC; y el streamer Luzu. Asimismo, desvelaron que la gala iba "a ser en directo": "Antes se grababa y editaba en una semana cada entrega. Ahora en directo va a ser todo eso, en cuatro horas". "Pueden salir muchas cosas mal, pero esto va a ser muy divertido", apostó TheGrefg, a lo que Ibáñez sumó que "si hay fallos será parte del espectáculo".

Jandro y las hermanas Hurtado, entre los fichajes

TheGrefg, las hermanas Hurtado y Alberto Ibáñez en la presentación del 'Un, dos, tres'

"Cómo quiero unir lo nuevo con lo nostálgico, contamos con las hermanas Hurtado, las Tacañonas", desveló además Ibáñez, durante la presentación, en la que contaron con la presencia de Teresa y Fernanda, a quienes se sumará un "tercer supertacañon" cuya identidad aún no sería revelada, "pero vais a flipar". "Estábamos ya retiradas, pero al recibir la llamada y conocer Twitch, no pudimos decir que no", confesaron las hermanas Hurtado.

Asimismo, el equipo incluirá "azafatas y azafatos", dos de los cuales serán las influencers Abril Cols y Nadia Vilaplana, también presentes en la cita. "Tenemos muchas ganas y muchas expectativas, aunque estamos nerviosas porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar", reconocían las azafatas del programa. A ellas se sumaba también el mago y colaborador Jandro, quien "va a hacer algo mágico en el momento de la subasta". "Era el programa más mágico de la televisión... de allí salieron grandes magos hace treinta o cuarenta años. Cuando me llamaron pensaba que era una broma, porque allí siempre iban magos buenos", declaraba el valenciano.