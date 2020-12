'Cobra Kai' adelanta el estreno de su tercera temporada al 1 de enero

Cuando la fecha de estreno de la tercera temporada de 'Cobra Kai' llevaba meses grabada en piedra, Netflix pasó de subrayar el 8 de enero en el tráiler a simplemente anunciar que llegaría en enero. Evidentemente, ese cambio solo podía significar dos cosas: o se retrasaba o se adelantaba. Y afortunadamente la balanza se ha decantado a la opción más positiva.

Johnny y Kreese en 'Cobra Kai'

Finalmente, la tercera entrega de 'Cobra Kai' estará disponible el 1 de enero para los usuarios de Netflix, como ha confirmado William Zabka metiéndose una vez más en la piel de Johnny Lawrence. A través de un vídeo publicado por la plataforma en YouTube -el anterior hogar de la serie- se ha comunicado este baile de fechas, con Johnny reconociendo lo que sienten todos los fans: que la nueva tanda se ha hecho de rogar.

Además, la cuenta oficial de Twitter de la serie también ha reconocido las peticiones de un público con ganas de volver a ver a sus personajes favoritos: "¡Callad! He escuchado cómo os quejabais de que la tercera temporada estaba tardando mucho en llegar. Así que he llamado a la tienda de préstamos y el tío me ha ayudado con esto de Netflix. Él sabe lo que se hace. Ahora la tendréis una semana antes. Nos vemos el 1 de enero, frikis. Johnny Lawrence."

Una espera tras otra

Después de devorar la tercera entrega de 'Cobra Kai' a partir del día de Año Nuevo, los fans tendrán otra espera por delante, la de la cuarta temporada. Tras hacerse con los derechos de la serie y demostrar su naturaleza de fenómeno con el buen rendimiento de sus dos temporadas, Netflix renovó la ficción desarrollada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg por una cuarta tanda que llegará más adelante y que, seguramente, contará con aún más sorpresas.