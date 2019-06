Un comensal de 'First Dates', sobre la boca de su cita: "Me gusta que la tenga grande para varias cosas"

El restaurante más famoso de la televisión vuelve a abrir sus puertas una noche más para recibir a una nueva tanda de solteros más que dispuestos a encontrar el amor definitivo. Que dos personas encajen nunca es fácil y más si estas rodeado de cámaras, pero en ocasiones no hay barrera que una fuerte conexión entre dos personas no pueda derribar, aunque la conexión sea mayormente sexual.

Matías y Alfonso en 'First Dates'

Matías llegaba a 'First Dates' desde Ibiza, a donde se trasladó desde México por motivos laborales, lo hizo con ganas de enamorarse de un hombre que "sepa quién es", ya que no se enrolla con cualquiera "a no ser que haya alcohol en el encuentro". Su cita, Alfonso, un doctor sevillano que se considera "un poco exigente" a la hora de buscar pareja confesaba no tener prisa para encontrar el amor.

La química entre ellos, visible desde el primer momento, aumentaba a medida que iban conociendo que compartían muchos gustos e intereses. Tras la cena llegaba el momento del postre, el cuál aprovecharon para tomarlo en un rincón apartado del restaurante, donde empezaron a dar rienda suelta a su pasión. Matías, en modo juguetón, le dio de probar de su postre dándoselo eé mismo, momento en el que se fijó en la anchura de la boca de Alfonso.

Y fueron felices...

"Me gusta que tenga la boca grandes para varias cosas", confesaba en privado el mexicano que cree que una boca de este tamaño se puede "utilizar para muchas cosas". No sabemos con exactitud cuantas cosas puede hacer Matías con una boca grande, pero sí nos ha querido mostrar una: besar. Y es que la pareja no ha podido resistirse y antes de terminar el encuentro aprovechaba para darse un fugaz pero apasionado beso, beso que podrán volver a experimentar y repetir ya que ambos han mostrado su deseo de tener una segunda cita fuera del programa.