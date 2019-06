Una comensal de 'First Dates' se queda "impactada" con su cita: "No lo he podido mirar ni a la cara"

El restaurante más famoso de la televisión abría sus puertas una noche más para recibir a un nuevo grupo de exigentes solteros dispuestos a encontrar al amor de su vida entre plato y plato. Entre ellos se encontraba la pareja que protagonizó uno de los momentos más incomodos en la historia del dating-show y es que a pesar de llevar años en antena, las espontáneas reacciones de los comensales no dejan de sorprender a la audiencia.

María José y Paco se conocen en 'First Dates'

Paco llegaba al programa presentado por Carlos Sobera confesando su mala suerte en el amor, el cual no encuentra tras años de búsqueda. Por su parte, Maria José llegaba al restaurante de Cuatro buscando un "chavalito" de su edad, entre 40 y 45 años, que sobretodo le haga "vibrar", sin especificar cómo, y con al que pueda llevarse a "cualquier lado".

Si hay una palabra que describe la actitud de María José es "impactada", y no por que lo repita mil veces tras conocer a su cita, si no por la perplejidad que se aprecia en su rostro durante todo el encuentro. Mientras Paco se contentaba al saber que era de su tierra, Cádiz, la gaditana se quedaba muda, incapacitada para pronunciar palabra alguna más que: "Me he quedado un poco ahí... Impactada".

El motivo de su impacto

"Me he quedado impactada... De su físico realmente", confesaba más tarde en privado, relevando la poca gracia que le hacia el físico de su cita. "Es que no lo he podido mirar ni a la cara", continuaba explicándose la andaluza, que rechazaba el vino ofrecido por su acompañante "por si acaso". Con tal comienzo la cita parecía no poder ir a peor, pero la fría actitud de María José provoco que la repentina finalización del encuentro, que terminó con cada uno por su lado.