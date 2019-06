Almudena hace alarde de sus hábitos en 'First dates': "Riego mis plantas con mi menstruación"

Almudena no mentía cuando se presentaba antes de participar en 'First Dates' asegurando que su "manera de ver el mundo no es fácil". Aunque afirma haber tenido suerte en el amor y que ha tenido encuentros muy bonitos, lo cierto es que esta joven de 30 años tiene ciertas costumbres que pueden sorprender (y mucho) a cualquier persona.

Carlos y Almudena, en 'First dates'

Antes de conocer a su cita, Almudena enseñó a Lidia Torrent un dibujo que había preparado y que decía mucho de ella misma. Fue definiéndose y contando sus hábitos hasta que dejó a la audiencia con los ojos abiertos como platos y sin dar crédito a lo que estaba diciendo: "Una cosa que yo hago es regar mis plantas con mi menstruación", confesaba Almudena.

La comensal quiso defender su hábito explicando que "en un principio puede parecer muy raro pero es buenísimo" y aunque la gente crea que regar una planta con su propia regla sea "una locura, si lo normalizas es muy bonito, es compartir tu cuerpo con la tierra". Por otra parte, Almudena también quiso hablar de sus múltiples y variadas experiencias en el sexo y en el amor.

No se cierra a una sola persona

Una de las primeras cosas que expuso Almudena era que no es de "cerrarse a una sola pareja". De hecho, contaba que ha tenido "experiencias sexuales y afectivas con mujeres y con hombres, y también con personas de género binario, queer, transexuales...". Quizás por eso le pareció que las experiencias de Carlos se quedaban muy atrás: "Me ha parecido mono cuando me ha dicho que hacer un trío era lo más loco que había hecho", confesaba ella.