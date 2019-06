La curiosa coincidencia de la cita más emotiva de 'First Dates': "Nos dio un ictus y no nos dejó secuelas"

El amor ha vuelto al restaurante de 'First Dates' con un nuevo especial de segundas citas. Algunas de las relaciones que se formaron dentro del programa presentado por Carlos Sobera han regresado con la intención de volver a pasar un rato juntos, como ha sido el caso de Alejandro y Estrella, quienes se enamoraron en cuanto se vieron pero no han podido compartir más tiempo el uno al lado del otro.

Estrella y Alejandro en 'First Dates'

Alejandro es de Madrid, pero Estrella de Barcelona, lo que ha ocasionado que solo puedan mantener contacto a distancia. Por ello, él se encontraba muy emocionado al poder volver a ver a la que considera su nuevo gran amor. Y es más: estaba dispuesto a decirle que la ama. Además, para empezar a lo grande, le había preparado una entrada cantando, una de las aficiones del madrileño.

La cita transcurrió con una atmósfera de amor y cariño entre ambos, hecho que traspasó hasta a los camareros, que vivían emocionados lo que ocurría. "El conocerte a ti ha sido una bendición, eres la estrella fugaz, que te fugaste de allá arriba y viniste a parar a la Tierra", abría su corazón Alejandro ante la sonrisa de Estrella. "Gracias por decirme cosas tan bonitas", respondía ella. "Lo he visto tal y como es: cariño, sensible, y eso encanta a cualquiera", confesaba Estrella en los totales.

Mucho que compartir

Probablemente la de Alejandro y Estrella sea una de las citas más emotivas que se recuerden de 'First Dates'. Tal y como se lo comentó en la cita, él quería que pasara unos días en Madrid, pero no era posible por compromisos que Estrella tenía en Barcelona. "Coincidimos en tantas cosas", reflexionaba Alejandro ante la afirmativa respuesta de su cita. "A los dos nos ha dado un ictus", comentaba. "Y no nos ha dejado secuelas", completaba Estrella.

Ya en los postres, Alejandro quiso volver a sorprender a su amada. Para ello, apareció Sobera con un ramo de flores, por lo que el comensal se puso rápidamente de pie para decirle que la amaba y sellarlo con un beso. El amor ha llegado a la vida de Alejandro y, entre palabras de cariño y detalles, no tiene pensado dejarlo escapar fácilmente.