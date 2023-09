Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Durante la emisión de 'Así es la vida' se ha vivido un tenso enfrentamiento entre dos de sus colaboradores, Raúl García y Carmen Borrego. El programa comentaba las palabras de Gustavo Guillermo sobre su situación con las hermanas Campos, pero, de repente, la hija de María Teresa Campos recriminaba al paparazzi que no había hecho caso a su petición de dejar tranquila a su madre y que había intentado lograr imágenes de la presentadora cuando estaba enferma. En ese momento, han comenzados los ataques por ambas partes, ya que Raúl García ha desmentido las palabras de su compañera.

Raúl García y Carmen Borrego en 'Así es la vida'

Tras varias intervenciones, el fotógrafo ha hecho un comentario sobre cómo es su relación con la colaboradora:. Esta intervención racista fue aplacada por Sandra Barneda al instante:. La presentadora ha querido continuar con la conversación preguntando a Raúl García sobre

El fotógrafo ha respondido a la cuestión que le había hecho Barneda poniendo un ejemplo: "A una persona o a una familia que lo vende todo, no hay límites. Si las revistas siguen comprando el material, nosotros vamos a seguir (...) porque yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, me guste o no me guste". El colaborador ha terminado su intervención confesando que tiene "que pagar muchas cosas y, afortunada o desgraciadamente", es a lo que se dedica.

Carmen Borrego, firme con su opinión

Después de varios minutos de disputa, Carmen Borrego era consciente de que la situación se le había ido a ambos de las manos y se disculpaba con los espectadores. A pesar del perdón por sus maneras, la hija de María Teresa Campos se ha mantenido firme en su pensamiento y ha dado por terminado el enfrentamiento: "Quien le hace daño a mi madre, evidentemente, para mí no existe".