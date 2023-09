Carmen Borrego ficha por 'Vamos a ver' tras su estreno en 'Así es la vida'

Por Fernando S. Palenzuela |

Carmen Borrego ya ha vuelto al trabajo después del final de 'Sálvame' y el fallecimiento de María Teresa Campos. La tertuliana ha comenzado su nueva etapa profesional de la mano de Cuarzo Producciones en 'Así es la vida', uniéndose en el programa del 20 de septiembre. Sin embargo, este no es el único frente laboral para la hermana de Terelu Campos.

Carmen Borrego en 'Así es la vida'

No esquivó la polémica

Mientras que la mayor de las hermanas ha preferido iniciar una nueva etapa en Televisión Española, Carmen Borrego sigue anclada en Telecinco y lo hará por partida doble. A 'Así es la vida' se le suma otro fichaje,, según informa El Confi TV y ha confirmado FormulaTV. De este modo, la colaboradora ingresará en la amplia lista de nombres que trabajan en la sección de corazón.

Carmen Borrego ya anunció que quería un estreno en 'Así es la vida' que fuera tranquilo. Sin embargo, la recién llegada se ha topado con la polémica de Gustavo Guillermo que lleva desde el estreno de 'GH VIP 8' copando titulares. La malagueña afirmó que sí hubo una llamada, pero que no fue exclusivamente para desearle suerte. "Necesitábamos, antes de que entrara, dejar cosas cerradas, papeles que necesitamos gestionar. En ese momento le digo que entre tranquilo", revelaba respecto a una conversación telefónica ocurrida el día previo a su entrada en el concurso.

La tertuliana también relataba que tanto ella como su hermana se imaginaban que su fichaje por un reality show iba a producirse tarde o temprano: "La conversación se produce después del funeral de mi madre y nosotras no estamos para hablar de esas cosas, por cómo estamos. Él viene a nuestra habitación del hotel, Terelu me cuenta que le ha dicho que va a entrar en la casa, y yo creo que le digo 'bueno, ya lo sospechábamos'. En ningún momento le dijimos que no entrara ni le hicimos ningún feo".