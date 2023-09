Carmen Borrego ficha por 'Así es la vida' y avisa antes de debutar: "No quiero empezar con una gran bronca"

Por Redacción |

'Así es la vida' ha arrancado su emisión del martes 19 de septiembre prometiendo un anuncio que sería un "bombazo". Al conectar con el plató, donde Sandra Barneda y César Muñoz se encontraban sentados sobre la mesa, el espectador se encontraba con las palabras "nuev@o colaborador@" en la pantalla del fondo. Este cebo serviría de gancho a lo largo de todo el programa y, de hecho, ya se avisaba de que la incorporación sería inminente. "A partir de mañana va a formar parte de esta familia", apuntaba Barneda, que, junto a su compañero, iba desvelando pistas.

Sandra Barneda anuncia el fichaje de Carmen Borrego por 'Así es la vida'

Mujer, exconcursante de un reality, "muy conocida"...para que compartieran sus conjeturas. "Os lo estáis tomando a broma pero", explicaba la también conductora de ' La isla de las tentaciones '. Sin embargo, hasta el final de la emisión no se conectaría por teléfono con la flamante incorporación. "Ha llegado el momento de dar la bienvenida a la nueva colaboradora de 'Así es la vida'.", afirmaba Barneda, dando paso a la nueva colaboradora: Carmen Borrego

La ex de 'Sálvame', que ya formó parte del equipo de 'La última noche', se suma así al formato de Cuarzo en el que también está implicada su sobrina Alejandra Rubio. "Comprenderéis que es un momento muy duro de mi vida. Estoy intentando aceptar algo que es difícil para cualquier persona: perder a una madre. En mi caso, una madre como la mía. Evidentemente, hay que estar a las duras y las maduras, y hablaré de todo lo que tenga que hablar. Pero de momento me gustaría ir tranquila y no empezar con una gran bronca y hablar de mis sentimientos y de mi madre, y sobre todo dar las gracias a todos por el cariño y el respeto con el que la habéis tratado a ella, a mi hermana, a mí y a mi sobrina, por supuesto", arrancaba Borrego, que recientemente ha sufrido el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos.

La necesidad de seguir

Pese a esa reciente pérdida, Borrego no ha dudado en sumarse a este nuevo proyecto. "Me alegro mucho de que te incorpores, porque a veces hay que seguir", expresaba Barneda. "No queda más remedio que seguir. Hace muy poco tiempo y esto no se asume de un día para otro. Todavía tengo días muy malos y sé que voy a tener días muy malos. Lo absurdo sería que no los tuviera. Hemos sufrido mucho los últimos meses y todavía estamos masticando lo que hemos vivido, todavía no lo hemos podido tragar. Seguimos con ello y aprenderemos a vivir sin una madre como la nuestra", zanjaba Borrego, que volverá a las tardes de Telecinco de la mano de 'Así es la vida'.