Conchita Wurst reaparece en televisión como jueza en un nuevo concurso, 'Queen of Drags'

Conchita Wurst vuelve a la televisión tras ganar el Festival de Eurovisión 2014 para ser jueza en un nuevo concurso que recibirá el nombre de 'Queen of Drags'. El programa, que ya se graba en Los Ángeles, se estrenará a finales de 2019 en ProSieben y se podrá ver en Alemania, Austria y Suiza. Junto a Wurst, ejercerán como jueces la modelo Heidi Klum y el cantante de Tokio Hotel, Bill Kaulitz.

En el concurso competirán por el triunfo diez drag queens que proceden de Alemania, Austria y Suiza. Además, cada semana, un invitado estrella visitará el programa, que presenta una forma similar a la del famoso 'RuPaul's Drag Race'. Un formato que se ha hecho muy popular en los últimos años e incluso HBO ha anunciado que prepara su propia versión, un show llamado 'We're here' con la presencia de Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara y Shangela Laquifa Wadley.

Esta vuelta a la pequeña pantalla se produce tras la "muerte" del personaje que le dio la fama, ya que la cantante se ha despojado de la larga peluca y del maquillaje abundante con los que antaño subía al escenario. "Siempre fue solo un disfraz, simplemente una versión de mí", aseguró en una entrevista para una cadena de televisión holandesa.

'Queen of Drags'

Conchita se ha marcado una meta durante su paso por este programa como jueza y es demostrar que el movimiento drag "tiene mucho más que ofrecer que deslumbrante ropa, pelucas y maquillaje". Los tres jueces ya han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram instantáneas del concurso, haciendo crecer las ganas de fans de todo el mundo por ver el resultado.