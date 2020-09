Así son las concursantes de la segunda edición de 'La isla', que se estrena el 1 de octubre en laSexta

Vuelve 'La isla' con una nueva aventura conducida por Pedro García Aguado en laSexta. Esta vez, las protagonistas son 14 mujeres que llegan dispuestas a sobrevivir sin recursos en un remoto lugar en mitad del Océano Pacífico. Se trata de un reto nada fácil que pondrá a prueba las dotes de supervivencia de las nuevas habitantes de la isla con desafíos casi imposibles en un entorno extremo y hostil, que se estrena el jueves 1 de octubre.

Pedro García Aguado y las participantes de la segunda edición de 'La isla'

Tras una primera edición con 14 hombres, llega el turno a 14 mujeres anónimas que están dispuestas a desafiar a la naturaleza del lugar y demostrar que están preparadas para superar esta experiencia que se presenta como la más enriquecedora y peligrosa a la que se hayan enfrentado jamás. No se conocen entre ellas y no han visitado nunca antes la isla. Además, no cuentan con un equipo técnico y humano a su lado, sino que serán ellas mismas las encargadas de grabar el programa con un testimonio en primera persona, sin ningún tipo de intermediario.

Tendrán que buscar y encontrar refugio, agua y comida para salir adelante. Todo esto las llevará al límite y será detonante en muchas ocasiones de graves tensiones, conflictos y afloramiento de emociones; sacará lo mejor y lo peor de cada una de ellas porque, además de la fuerza física, tendrán que desplegar toda su fuerza mental para no rendirse en este formato producido por Atresmedia TV en colaboración con Shine Iberia.

El nuevo hogar de las habitantes

A más de 8.000 kilómetros de España, ubicada en el archipiélago de Las Perlas, en el Golfo de Panamá, la isla que va a acoger a las 14 participantes aparenta ser un lugar paradisiaco, con preciosas playas, grandes acantilados y bosques que hacen de aquel inhóspito punto un enclave idóneo para pasar una temporada de desconexión y relax. Pero nada más lejos de la realidad, porque en este caso las participantes tendrán que demostrar que pueden sobrevivir sin recursos en una isla que no se lo pondrá nada fácil y donde nada es lo que parece.

Su geografía abrupta pondrá en serias dificultades a las nuevas habitantes del lugar. La isla cuenta con una selva impredecible y una temperatura media de 34ºC con un sol asfixiante que en muchas ocasiones supone alcanzar temperaturas de más de 40ºC. Además, las aguas del Pacífico se caracterizan por sus peligrosas corrientes, enormes olas y sorprendentes mareas, que cambian sorprendiendo a los bañistas en cuestión de minutos, al igual que los centenares de animales marinos.

Las 14 nuevas habitantes son...

Pitty, 30. Youtuber, Albacete

Esta influencer de 30 años tiene 120.000 seguidores en sus redes sociales y más de 60.000 suscriptores en sus canales de YouTube. Decidió dejar atrás su vida familiar en el campo e irse a vivir a la ciudad para luchar por su sueño: "comunicar". Se define a sí misma como una creadora y quiere enfrentarse a 'La Isla' para saber hasta dónde puede llegar. No busca reconocimiento ni dinero, solo sobrevivir.

Mireia, 33. Economista, Madrid

Madrileña de 33 años con madera de líder. Actualmente es diputada por VOX en el Congreso y una de las parlamentarias que más titulares ha acaparado de esta formación. Antes de entrar en 'La Isla' no terminaba de ser feliz en su trabajo como consultora financiera en Londres y decidió dejarlo todo para aventurarse en este reto ¿se defenderá tan bien como lo hace en la política?

Adela, 39. Ingeniera, Madrid

Madre de familia numerosa, actualmente está embarazada de su cuarto bebé. Es presidenta de la asociación "Soy de la Tierra". Para ella la conexión con la tierra lo es todo: vive en el campo y es dueña de un negocio rural que funciona de manera sostenible. Se considera racional y positiva frente a las tensiones, pero le molestan mucho las personas quejicas. Llega a 'La Isla' para vivir en primera persona la supervivencia ¿se arrepentirá?

Silvia, 34. Camarera, Madrid

Esta nueva habitante de 'La Isla' es muy deportista y aventurera. Vive en Madrid con su novio actor. Sabe cazar gracias a su ex que la metió en el mundo de la caza y le enseñó la caza menor con escopeta. Tiene mucho carácter y es muy directa: "voy a la isla sola, a sobrevivir, no a hacer amigos". Reconoce que se une a este reto para saber si es tan dura como parece y para sacar lo mejor y lo peor de sí misma.

Luci, 36. Militar, Ecuador

Ecuatoriana de origen y militar del ejército español desde hace 15 años. A sus 36 años ha sido la primera mujer en conseguir el título de honor de La Legión y el premio al esfuerzo y sacrificio de la UME. Actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa y tiene una gran trayectoria en el ejército: miembro de la UME (Unidad Militar de Emergencias), militó en la Legión y en el batallón de helicópteros. Reconoce que no permite ningún trato a favor por ser mujer y llega a 'La Isla' para retarse físicamente, pero sobre todo a nivel psicológico.

Ana María, 60. Funcionaria, Valencia

Es funcionaria en el ayuntamiento de Valencia y en su juventud fue deportista de élite. Está separada y viviendo una segunda juventud. A sus 60 años ha sido abuela de un niño. Es una mujer atrevida, valiente y decidida. Reconoce que le gusta mandar y los enfrentamientos ¿será un hándicap para sobrevivir dentro del grupo de mujeres en 'La Isla' o se convertirá en una gran líder?

Zuriñe, 37. Peluquera, Álava

Peluquera de 37 años y madre de tres niñas con las que practica la "crianza natural". Es muy activa, deportista y con mucho carácter. Vive en un pueblo y tiene muchos animales: gallinas, gatos, perros e incluso un cerdo vietnamita. No tiene problemas con la comida, es capaz de comer lapas crudas. Quiere convertirse en una habitante de 'La Isla' para demostrar que hay vida después de ser madre.

AnaPi, 27. Ilustradora, Ávila

AnaPi es ilustradora y diseñadora gráfica. Toda una artista que le encanta crear: cantautora, escritora de cuentos infantiles e incluso toca el clarinete, el ukelele, el piano y la guitarra. Ha pasado toda su infancia sin internet ni televisión. Actualmente vive con su pareja en Madrid, pero dedica gran parte de su tiempo a trabajar en su finca con la recolección de aceitunas, cerezas y castañas. Reconoce que cada cierto tiempo le gusta irse una semana a la playa, dormir allí, comer cangrejos y probar cómo se puede sobrevivir sin nada. Sabe hacer fuego, pescar y no le importaría comer insectos.

Natalia, 51. Especialista de cine, Madrid

Natalia tiene muchos recursos, es muy fuerte y tiene mucho carácter. Es una de las primeras mujeres especialistas de cine en España y está acostumbrada a retos físicos ¡una mujer todoterreno! Ha demostrado ser una superviviente toda su vida para mantener a su hija adolescente. No tiene miedo a 'La Isla', se siente fuerte y capaz de enfrentarse a ella.

Angie, 40. Operadora de cámara, Madrid

Tiene 40 años y trabaja como operadora de cámara y foquista. Es curiosa por naturaleza, aventurera y siempre trata de aprender cosas nuevas. Es apasionada de la ficción y de los realities y cree que 'La Isla' sacará lo mejor de cada persona, tanto para lo bueno como para lo malo. Es una mujer muy competitiva que quiere superarse a sí misma y no soporta a las personas derrotistas y pesimistas. Su máxima en la vida es Carpe Diem y llega a esta aventura para demostrar que las mujeres no son el sexo débil.

Anabel, 40. Operadora de cámara, Granada

Es granadina, pero vive en Barcelona en un barco velero. Tiene dos hijos, trabaja como operadora de cámara y de satélites desde hace casi 20 años. Le encanta la aventura, conocer lugares nuevos y gente diferente. Lo que más le gusta de 'La Isla' es que no es una competición para ganar, si no que deberán trabajar en equipo para que el grupo pueda sobrevivir.

Erika, 44. Operadora de cámara, Barcelona

Vive en Ibiza y trabaja como cámara de televisión. Es una gran amante del mar y de la naturaleza. Se considera un alma libre y no le gusta que le manden. Tiene un gran carácter y se define como una mujer muy natural y sencilla. Le encanta viajar y ha recorrido el mundo solo con una mochila.

Rocio, 36. Operadora de cámara, Sevilla

Es operadora de cámara desde hace 14 años. Cuando empieza a grabar, se transforma y no ve el peligro. Se considera una gran aventurera e impulsiva. Es una mujer muy lanzada, pasional y se guía por el corazón. Quiere vivir la experiencia de sobrevivir en 'La Isla' porque está cansada de la burbuja capitalista llena de estrés y horarios. Siempre dice lo que piensa y no soporta la hipocresía.

Ana, 39. Médico, Badajoz

Ana Isabel es la médica del grupo. Es especialista en cirugía oftalmológica y atención primaria. Además, atiende a pacientes en competiciones deportivas y rallies. A sus 39 años, es mamá de un bebé de 5 meses nacido en el estado de alarma. Es una mujer muy empática, optimista, alegre y tenaz a la que le gusta agudizar el ingenio para encontrar soluciones a los problemas. Tiene un gran espíritu de sacrificio y lucha, pero no le gusta liderar. Cree que sus conocimientos de caza y pesca, y, su espíritu deportista le ayudarán a sobrevivir en 'La Isla'.