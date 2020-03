Críticas a Pedro García Aguado por reprobar un lema del Ministerio de Igualdad: "Dakota era la buena, no tú"

Pedro García Aguado saltó a la fama por estar al frente de 'Hermano mayor' y dar consejos a jóvenes problemáticos y conflictivos. Tras su etapa en televisión dio el saltó a la política como Director General de Juventud de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular y, aunque dimitió, Aguado sigue compartiendo sus opiniones acerca de diversas decisiones y medidas políticas a través de las redes sociales.

Pedro García Aguado

Precisamente uno de sus comentarios en Twitter ha encendido las redes sociales, y es que el que fuera presentador de 'Hermano Mayor' ha opinado negativamente acerca de un mensaje lanzado por el Ministerio de Igualdad. Para anunciar la nueva Ley de Libertad Sexual, el ministerio dirigido por Irene Montero compartió un tweet con la siguiente afirmación: "Queremos que el grito feminista 'Sola y borracha, quiero llegar a casa' se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo".

García Aguado, que trabaja como instructor para ayudar a gente a superar sus adicciones, se ha mostrado en desacuerdo con el tweet del Ministerio y ha compartido el siguiente texto en su cuenta personal: "Amiga, déjame sola que el Ministerio de Igualdad dice que es muy feminista llegar pedo a casa sola". El mensaje se ha hecho viral, recibiendo más de 5.000 me gustas en menos de doce horas y generando más de 3.000 respuestas al mismo.

"Dakota era la buena y no tú"

Muchos usuarios se han mostrado de acuerdo con las palabras de García Aguado, pero la ola de críticas ha sido mucho mayor. Los usuarios se han mostrado indignados porque el presentador ha malinterpretado el lema feminista, que no aboga ni incentiva el consumo desmesurado de alcohol, sino que pide que las mujeres no tengan miedo al volver a casa solas después de salir de fiesta. Entre los mensajes de rechazo por sus declaraciones, se podía leer "Al final resulta que Dakota era la buena y no tú", en referencia a Dakota Tárraga, una de las concursantes más polémicas que pasó por 'Hermano mayor'.

Al final resulta que Dakota era la buena y no tú.. — Not Found (@_iMperfectB) March 4, 2020

Por supuesto sana y salva, pero si me apetece pillarme el pedo un día, como algunos amigos que van dando tumbos, ¿no puedo?Bueno, esq igual abusan de mi... claro... entonces , compórtese , señorita, si va borracha y la violan, es su culpa.

???? — ?????? (@AngyFdz) March 4, 2020

Una amiga fue violada cuando tenía 19 años en un coche por tres hombres. Estaba borracha y se aprovecharon de su situación de absoluta vulnerabilidad. Creo que no hay nada más que decir, ya lo dijeron en su momento los cardenales, arañazos y moratones que cubrían su cuerpo. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) March 4, 2020

Señor, necesita un hermano mayor que le eduque. — Soy Una Gafapasta ???? (@SoyUnaGafapasta) March 4, 2020