La conexión más surrealista de 'Más vale tarde': Varios minutos intentando frenar a Valeriano y él erre que erre

Por Sergio Navarro |

El balconing vuelve a estar lamentablemente de actualidad tras la caída de otro turista británico por un balcón en Ibiza. Se trata del segundo joven que se precipita y muere en la isla en pocos días, por lo que en 'Más vale tarde' han querido dedicarle un espacio conectando con Valeriano Campillo, el presidente de la Asociación de Vecinos El Molí.

Valeriano y Cristina Pardo, en la conexión de 'Más vale tarde'

, quien al decir que "no bien del todo, pero bien" cogió carrerilla para comentar cómo estaba la situación en Ibiza. Entre otras cosas contaba que ya se habían acostumbrado a que ocurrieran estas cosas y que creen que el motivo es que hay mucho ocio en la isla relacionado con el alcohol y las drogas: "Están en el menú de todos los días", apunta.

A esto le suma que hay mucho turismo inglés y que conducen al revés provocando accidentes tal y como va señalando el señor durante la conexión. Tras más de tres minutos hablando él solo, Cristina Pardo intenta interrumpirle al grito de "¡Valeriano!". Un intento se queda en nada, al igual que dos, tres, cuatro...

No hay manera de interrumpirle

Risas en el plato, risas de la propia presentadora, pero Valeriano sigue hablando sin tener en cuenta que en televisión hay unos tiempos. Cuando lleva más de cinco minutos y medio de monólogo (dos y medio de ellos con los gritos de Pardo intentando frenarle), parece que algo escucha por el pinganillo.

"¿Me escuchan o no? ¿Me están escuchando? Yo creo que no me escuchan, eh", comenta desde Ibiza, a lo que la presentadora responde aguantando la risa: "Yo le escucho a usted, creo que es usted el que... Valeriano, muchas gracias". Este también intenta enrollarse en la despedida, quien además, paradójicamente y después de contarlo todo con pelos y señales, lamenta: "Gracias, no te puedo dar muchas explicaciones".